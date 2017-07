Urlauber verursacht Brand

Mithilfe einiger Landwirte gelang es den Feuerwehren, das brennende Getreidefeld bei Schabingsföhr zu löschen. − Foto: hm Mithilfe einiger Landwirte gelang es den Feuerwehren, das brennende Getreidefeld bei Schabingsföhr zu löschen. − Foto: hm



Geringen Sachschaden aber erhebliches Aufsehen hat ein 32-jähriger Urlauber verursacht, der kurz vor 12 Uhr am Donnerstag in der Nähe von Schabingsföhr in der Gemeinde Schnaitsee (Landkreis Traunstein), nur wenige Kilometer von Peterskirchen entfernt, einen Holzstoß in Brand gesetzt hatte. Das Feuer griff auf das benachbarte Getreidefeld über, das aber bereits abgeerntet war.

Die Feuerwehren aus Schnaitsee, Kirchstätt, Peterskirchen und Waldhausen rückten an und konnten das Feuer mithilfe einiger Landwirte eindämmen und löschen. Die Polizei ermittelt noch die Beweggründe, warum der Urlauber den Holzstoß entzündet hat. Der Sachschaden ist gering. − wt