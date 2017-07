Junge Familien "mitbauen an der Zukunft" von Tittmoning

Familienbeauftragte Waltraud Jetz-Deser (links) und Bürgermeister Konrad Schupfner (Mitte) überreichen allen Eltern mit Neugeborenen symbolisch einen kleinen Sandeimer mit Backförmchen zum "Mitbauen an der Zukunft unserer Stadt". − Foto: Englschallinger Familienbeauftragte Waltraud Jetz-Deser (links) und Bürgermeister Konrad Schupfner (Mitte) überreichen allen Eltern mit Neugeborenen symbolisch einen kleinen Sandeimer mit Backförmchen zum "Mitbauen an der Zukunft unserer Stadt". − Foto: Englschallinger



Wo, wenn nicht in Tittmoning macht das "Storchenfrühstück" seinem Namen alle Ehre. Den Storch als Wahrzeichen der Stadt eingebunden in ein Frühstück für ortsansässige Familien mit Neugeborenen, das ist die neue Idee der Stadt Tittmoning. Junge Eltern mit Babys und Kleinkindern erhalten so die Möglichkeit, sich über die Familien-Angebote der Stadt zu informieren und mit ihren Ideen einzubringen.

Zum ersten "Storchenfrühstück" begrüßte Familienbeauftragte Waltraud Jetz-Deser zahlreiche Vertreter aus städtischen Verbänden, Vereinen und Organisationen. Sie alle waren gekommen, um den interessierten Eltern ihre bunte Palette familienfreundlicher Angebote vorzustellen. Im Vorfeld hatte die Stadt Familien mit Babys im Alter von bis zu einem Jahr schriftlich eingeladen, denn "über Neugeborene freuen wir uns", gab Bürgermeister Konrad Schupfner in seiner Ansprache zu verstehen. "Wir schätzen euch und eure Kinder.". Mit dem fröhlichen Lied "Schön, dass ihr da seid" waren die Familien begrüßt worden.

In Tittmoning werden jährlich um die 40 Geburten im Standesamt verzeichnet. Ziel des "Storchenfrühstücks" sei es, dass sich die Familien mit ihren Ideen und Anregungen direkt einbringen können, "wo alle an einem Tisch sitzen", fasste Jetz-Deser den Sinn des morgendlichen Treffens im "Haus für Kinder" zusammen. Symbolisch überreichte sie gemeinsam mit dem Bürgermeister den Eltern jedes Neugeborenen einen kleinen Sandeimer mit Backförmchen "zum Mitbauen an der Zukunft unserer Stadt".

Als Leitfigur des "Storchenfrühstücks" stellte Jetz-Deser einen Plüsch-Storch vor. Das flauschige Kuscheltier wurde zur Vorstellung an jede Familie sowie an die Verbandsvertreter zur Präsentation ihrer Familienangebote weitergereicht. Als es bei Konrad Schupfner ankam, sorgte dieser mit einer witzigen Anekdote für Erheiterung: Als er den Plüsch-Storches als Symbol der Stadt Tittmoning Papst Benedikt XVI. überreichte, dachte dieser im ersten Moment an den Storch als Fruchtbarkeitssymbol.

