Waginger Grüne kritisieren Infopolitik der Gemeinde

Im Rahmen ihrer jüngsten Ortsversammlung im "Unterwirt" übten die Mitglieder des Grünen-Ortsverbandes Waginger See Kritik an der Verwaltung und insbesondere an Bürgermeister Herbert Häusl. Ein entscheidendes Schreiben der Regierung von Oberbayern zur geplanten Ansiedlung von Rewe und Rossmann sei mehrere Wochen lang in der Schublade gelegen, obwohl die darin festgesetzte Größe des Drogeriemarktes auf nur 160 Quadratmetern die weitere Planung der Gemeinde unmöglich machen würde. Erst von der Bürgerinitiative gegen Rewe/Rossmann sei dieses Schreiben öffentlich gemacht worden.

Der Bürgerentscheid war auch Thema einer längeren Diskussion in der Versammlung. Walter Wimmer erläuterte noch einmal die Beweggründe, die Ziele und die Arbeit der Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung von Rewe/Rossmann an der Ottinger Straße. Da die Arbeit der Bürgerinitiative durch den, wie es hieß, "langsamen beziehungsweise nicht vorhandenen Informationsfluss seitens der Gemeinde erschwert" worden sei, hatte Landtagsabgeordnete Gisela Sengl, die bei dem Treffen auch anwesend war, eine Anfrage im Landtag zur Informationspflicht der Gemeinde gestellt. Eine Antwort darauf lag bisher aber noch nicht vor. − heMehr dazu lesen Sie am Freitag, 21. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.