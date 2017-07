Hüpf-Weltrekordversuch auf Freitag, 15 Uhr, verschoben

Am Freitag, 21. Juli, um 15 Uhr startet nun die Hüpf-Mania in Übersee mit dem Weltrekordversuch. Am Freitag, 21. Juli, um 15 Uhr startet nun die Hüpf-Mania in Übersee mit dem Weltrekordversuch.



Ins Wasser gefallen ist am Donnerstagabend der Weltrekordversuch bei der "Hüpf-Mania" am Festivalgelände in Übersee (Lkr. Traunstein). Wegen des starken Regens haben die Veranstalter den "Der Chiemsee hüpft"-Auftakt auf den heutigen Freitag verschoben. Beginn ist um 15 Uhr. Bereits gekaufte – oder auch beim Gewinnspiel der Heimatzeitung gewonnene – Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Im bundesweit größten Aero-Erlebnispark mit rund 70 aufblasbaren Spielelementen will man die meisten gleichzeitig hüpfenden Menschen auf aufblasbaren Spielgeräten verzeichnen.

Bis 6. August täglich von 9.30 bis 20 Uhr können sich Jung und Alt auf einer Fläche von 40000 Quadratmetern auf phantasievollen Hüpfburgen austoben und an weiteren Attraktionen wie Wasserutsche, Lebend-Kicker und Kletterwand vergnügen. Karten für die Action- und Erlebniswelten kaufen kann man bei tickets.aloha-promotion.de, der Touristinfo Übersee sowie an der Kasse. - tt