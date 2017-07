Rosenheimer Sommerfestival mit Giesinger und Kelly + Fotos/Video

Max Giesinger sang vor und inmitten etwa 9000 Zuhörern beim Rosenheimer Sommerfestival. −Foto: Seifert Max Giesinger sang vor und inmitten etwa 9000 Zuhörern beim Rosenheimer Sommerfestival. −Foto: Seifert



Mit einem fulminanten Doppel-Konzert ist am Mittwochabend das Rosenheimer Sommerfestival fortgesetzt worden: Max Giesinger und Michael Patrick Kelly spielten vor rund 9000 begeisterten Zuhörern im Mangfallpark.

Giesinger eröffnete den Abend mit einem gelungenen Überraschungseffekt: Nach und nach traten punkt 18 Uhr seine Musiker auf die Bühne, und so starrten alle gespannt nach vorne und warteten auf den früheren "The Voice of Germany"-Star. Der jedoch sang plötzlich auf einem Podest auf dem Mangfalldamm, wo die Fans eiligst ihre Handys für ein Erinnerungsfoto zückten. Auch in den folgenden knapp eineinhalb Stunden mischte sich der Sänger immer wieder unter das Publikum, das vor allem bei seinen bekannten Hits "Wenn sie tanzt", "Roulette" und zum Abschluss "80 Millionen" lauthals mitsang.

Bei "Paddy" Kelly hing die Crowd vom ersten Song an an seinen Lippen, klatschte und tanzte mit, und vor allem die ersten Reihen zeigten sich textsicher. Bis aus der Schweiz, Italien und Slowenien waren die Fans nach Rosenheim gereist, wie die Fahnen zeigten, die in der untergehenden Sonne zum Hit "Flags" geschwenkt wurden. "Geht noch was von der Kelly-Family?", rief er kurz vor dem Konzertende in die Menge, und nach einem Jubelsturm gab's tatsächlich "An Angel" und ein Lichtermeer im Mangfallpark. − rse





