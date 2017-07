Auf Crashkurs zwischen Traunreut und Mittelfranken

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Unter Drogeneinfluss einen Unfall gebaut hat am Donnerstagabend ein 33-Jähriger aus Hessen – irgendwo zwischen Traunreut und Obing im Landkreis Traunstein. Wo genau, das ist noch unklar. Denn: Der Mann beging Unfallflucht und wurde erst in Mittelfranken gestoppt – als er seinen demolierten Mercedes über die Autobahn schob.

Um 20.40 Uhr wurde der Polizei in Trostberg telefonisch gemeldet, dass sich der Unfallfahrer mit seinem beschädigten Pkw in Frabertsham befinde. Die Streife rückte aus, fand aber weder Unfallstelle, noch Fahrer und Auto. Kein Wunder: Der "Bruchpilot" war in seinem stark beschädigten Auto einfach weitergefahren. Die Beamten gaben den Pkw ins Fahndungssystem ein. Prompt machten die Kollegen der Polizei in Feucht in Mittelfranken den gesuchten Wagen einige Zeit später ausfindig – und staunten nicht schlecht: Ein Mann schob den nicht mehr fahrfähigen, grauen Mercedes CLK auf der Autobahn. Die Blutentnahme zeigte, dass der 33-jährige ungarische Staatsangehörige aus Hessen unter Drogeneinfluss stand. Sein Auto war auf der linken Seite stark eingedrückt. Außerdem stand der hintere linke Reifen schief.

Laut bisherigen Ermittlungen war der Mann gegen 19 Uhr in Traunreut weggefahren. Bereits in Frabertsham wurde sein Pkw beschädigt gesichtet. Jetzt ist die PI Trostberg dabei, die genaue Unfallstelle zu eruieren. Der Crash muss sich irgendwo zwischen Traunreut und Frabertsham ereignet haben. Hinweise unter Tel. 08621/98420. − tt