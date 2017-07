Austoben beim Graffiti-Sprayen: Kulturtage für die Jungen

In fünf Meter Höhe steht der junge Künstler auf einem Baugerüst und sprüht mit geschickten Handbewegungen weiße Farbe aus der Dose an das Wellblech. Langsam kann man darauf einen bunten Graffiti-Schriftzug erkennen. Konzentriert schaut er auf die Oberfläche vor sich. Er trägt schwarze Gummihandschuhe und eine Atemschutzmaske, damit er die Dämpfe der Farbe nicht einatmet. Seine flotten Bewegungen wirken locker und spontan, doch das Resultat sieht gut aus. Rundherum zischt Farbe aus Dosen. Wenn jemand zum nächsten Sprüh-Zug ansetzt, beißt der Geruch in die Nase.

Die Chiemgauer Kulturtage bereichert der Künstler Jonas-Caspar Sattler in seiner Heimatstadt Tittmoning mit dem besonderen Programmpunkt: "Graffiti und Streetart". 19 Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren aus dem ganzen Landkreis verschönerten die Außenfront des alten Brückner-Gebäudes mit einem farbenfrohen Graffiti und gestalteten Schablonen-Selbstportraits.

Bunte Motive zieren nun die zuvor unauffällige, gelbliche Wand und verleihen ihr ein fröhliches Aussehen. Die Vornamen und Spitznamen der Jungkünstler oder Jugendwörter wie "Yolo", ein Akronym der englischen Phrase "You only live once" ("Du lebst nur einmal"), stehen dort in typischer Graffiti-Schrift. Auch Slogans wie "You know nothing" sind zu lesen. An einer Seite erkennt man ein Mädchen mit Blumen in den Haaren, weiter in der Mitte ein graues, wolfsähnliches Tier und "Winter is coming" – ein Motto aus der erfolgreichen Serie "Game of Thrones". Jeder hinterließ einen künstlerischen Handabdruck am Gebäude. Dass man an jeder Ecke einen anderen Touch erkennen kann, macht das Gesamtbild interessant.

Mehr dazu lesen Sie am Samstag, 22. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.