Getreideernte läuft: Trockenen Winter mit blauem Auge überstanden

Das trockene, relativ stabile Wetterkommt den Bauern bei der Ernte entgegen. Hier ein Mähdrescher bei der Spätschicht im Abendrot in einem Gerstenfeld in Hart bei Chieming. − Foto: Sepp Niederbuchner



Die Getreideernte in der Region läuft auf vollen Touren. Die Wintergerste ist vielerorts schon eingeholt. Jetzt "beackern" die heimischen Bauern Raps, Weizen und Sommergerste. "Wenn das Wetter weiter so gut mitspielt, dürften in zwei Wochen ziemlich alle Felder abgeerntet sein", sagt Sebastian Siglreithmayer, beim Bayerischen Bauernverband als Obmann für den Landkreis Traunstein zuständig.

Der Landwirt aus Neudorf bei Traunreut geht davon aus, dass die Getreideernte durchschnittlich ausfällt – "in etwa so wie in den letzten Jahren auch". Der mittlere und nördliche Landkreis Traunstein seien wettermäßig mit einem blauen Auge davongekommen, sagt Siglreithmayer mit Blick auf die Prognosen des Deutschen Bauernverbandes. Dessen Präsident Joachim Rukwied erwartet in diesem Jahr nämlich eine unterdurchschnittliche Getreideernte und nennt als Grund dafür vor allem die Wetterextreme. Die erwarteten 45,5 Millionen Tonnen Getreide lägen unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre von 47,9 Millionen Tonnen. Rukwied: "Durch die Trockenheit im Winter und Frühjahr sind die Wasservorräte im Boden nicht aufgefüllt worden – und wenn der Niederschlag doch gekommen ist, ist er örtlich zu heftig gewesen."

"Auch bei uns war es sehr knapp mit den Niederschlägen", bestätigt BBV-Kreisobmann Siglreithmayer. "Aber es hat gerade so gereicht." Der trockene Winter und der besonders regenarme Mai würden den heimischen Bauern die Ernte nicht verderben. "Unser Glück war vor allem, dass wir bei den Unwettern relativ glimpflich davongekommen sind. Wenn bei uns etwas Großes aufgezogen ist, war es am Ende doch meistens vergleichsweise harmlos." Dass extremer Platzregen, Hagel oder Sturm das Getreide umknicken und so die Qualität und den Ertrag schmälern, sei im Landkreis kaum zu beklagen gewesen. Im Gegenteil: Die Gewitterfront, die zum Beispiel am Donnerstagabend über den Chiemgau zog, sei ideal gewesen. "Wenn es da in zwei Stunden 20 Liter regnet und sonst nichts viel passiert, ist das ideal", erklärt Sebastian Siglreithmayer. Dadurch könne sich der durch die lange, schwüle Hitze und den niedrigen Grundwasserstand ausgetrocknete Boden wieder auftanken.

