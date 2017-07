Berufsschüler erreichen mit Durchhaltevermögen das Ziel

Die besten Absolventen der Jugendsiedlung (von links): Sonja Werlein, Georg Stephan, Mandy Nachtigall, Janina Bär, Immanuel Geißler, Konrad Wirtz, Michael Wieshammer. Mit ihnen freuen sich Bürgermeister Klaus Ritter, Astrid Stocker-Reichl und Andrea Hirsch von der Jugendsiedlung. − Foto: mix Die besten Absolventen der Jugendsiedlung (von links): Sonja Werlein, Georg Stephan, Mandy Nachtigall, Janina Bär, Immanuel Geißler, Konrad Wirtz, Michael Wieshammer. Mit ihnen freuen sich Bürgermeister Klaus Ritter, Astrid Stocker-Reichl und Andrea Hirsch von der Jugendsiedlung. − Foto: mix



In der Jugendsiedlung Traunreut wurden am Donnerstag die Absolventen der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, der Fachschule für Sozialpflege sowie der überbetrieblichen Ausbildung verabschiedet. Die jungen Damen und Herren haben einen wichtigen Abschnitt auf dem Weg ins Berufsleben erfolgreich gemeistert und sehen nun neuen Herausforderungen entgegen. Die Auszubildenden mit dem besten Ergebnis wurden besonders geehrt.

Insgesamt 38 Prüflinge absolvierten in den letzten Jahren in der Jugendsiedlung eine überbetriebliche Ausbildung. 30 von ihnen wissen bereits, dass sie bestanden haben, sechs warten noch auf das Ergebnis und zwei müssen die Prüfungen wiederholen. Verabschiedet wurden Auszubildende in den Berufen Beikoch, Koch, Fachpraktiker Hauswirtschaft, Friseur, Fachpraktiker für elektrotechnische Systeme, Werker im Gartenbau, Verkäufer und Fachpraktiker im Verkauf, Fachlagerist, Fachpraktiker für Holzverarbeitung, Schreiner und Fachwerker im Maler- und Lackiererhandwerk.

Für die besten Abschlüsse gab es eine besondere Ehrung. Immanuel Geißler schloss die Ausbildung zum Werker im Gartenbau Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau mit der Note 2,22 ab, Sonja Werlein schaffte den Berufsabschluss Staatlich geprüfte Sozialpflegerin und Pflegefachhelferin mit 2,0, Janina Bär schaffte den Berufsabschluss Verkäuferin mit der Note 2 und hat im Abschlusszeugnis der Berufsschule einen Schnitt von 1,71, Georg Stephan machte den Berufsabschluss Werker im Gartenbau Fachrichtung Zierpflanzenbau mit der Note 1,9. − mix

