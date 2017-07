Gute Perspektiven für Mittelschüler nach Quali und Mittlerer Reife

Die besten Absolventen der Mittelschule mit Andrea Haslwanter und Schulleiter Dieter Flessa (von links): die Quali-Absolventen Dino Doric, Susanna Danner, Elisa Mangold und Michael Posch, die Absolventen mit Mittlerem Bildungsabschluss Sebastian Ober, Corinna Sachs und Leandra Cordasev. − Foto: mix Die besten Absolventen der Mittelschule mit Andrea Haslwanter und Schulleiter Dieter Flessa (von links): die Quali-Absolventen Dino Doric, Susanna Danner, Elisa Mangold und Michael Posch, die Absolventen mit Mittlerem Bildungsabschluss Sebastian Ober, Corinna Sachs und Leandra Cordasev. − Foto: mix



Die Absolventen an der Werner-von-Siemens-Mittelschule Traunreut erhielten am Donnerstagabend im k1 ihre Abschlusszeugnisse. "Nahezu 100 Prozent der Abschlussschüler sind versorgt und wissen, wie es weitergeht", konnte Schulleiter Dieter Flessa bei der Abschlussfeier verkünden. Die besten beim Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule und beim Mittleren Bildungsabschluss der Mittelschule wurden besonders geehrt.

Der Jahrgang heuer war enorm groß und es kamen einige sehr gute Ergebnisse heraus. In den neunten Klassen der Werner-von-Siemens-Mittelschule nahmen 54 Schüler an den Prüfungen zum Qualifizierenden Abschluss teil, 34 bestanden. Den besten Quali legte Dino Doric mit einem Schnitt von 1,7 ab. Jeweils 1,8 erreichten Elisa Mangold und Susanna Danner, 1,9 schaffte Michael Posch.

Auch die Besten in den praktischen Prüfungsfächern wurden mit Urkunden ausgezeichnet. Im Fach Technik hatte Michael Posch eine Eins, in Soziales und Kunst Elisa Mangold, in Wirtschaft Dino Doric, in Sport Tobias Homm und Michael Posch legte die Prüfung in Informatik mit einer Zwei ab.

In den zehnten Klassen nahmen 52 Schüler an den Prüfungen teil, 51 haben bestanden und den Mittleren Bildungsabschluss geschafft. Die beste Mittlere Reife haben Leandra Cordasev, Corinna Sachs und Sebastian Ober, allesamt mit dem Durchschnitt 1,89. Glatte Einser bekamen Alexander Wiedergold in Technik, Elisabeth Bifeld in Soziales und Leandra Cordasev in Wirtschaft.

Auch die P-Klassen-Schüler waren heuer sehr erfolgreich. Von den zwölf Prüfungsteilnehmern bestanden elf. Den besten Abschluss erreichte Janine Otzik mit 1,8. − mix

