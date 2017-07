Ausgezeichnet: "Junge Generation, die etwas bewegen will"

Erster Preis für das Projekt "Mindzone" – das Foto bei der Ehrung zeigt von links einige der engagierten Jugendlichen: Bastian Sollinger, Christoph Ober, dazwischen Laudator Fritz Stahl, dann Marina Hieber, Barbara Rauscher, Johanna Volk, Elisabeth Haunerdinger und Katharina Stelzer zusammen mit Gottfried Stritar und Andreas Karau von der Förderstiftung des Diakonischen Werks. − Foto: he Erster Preis für das Projekt "Mindzone" – das Foto bei der Ehrung zeigt von links einige der engagierten Jugendlichen: Bastian Sollinger, Christoph Ober, dazwischen Laudator Fritz Stahl, dann Marina Hieber, Barbara Rauscher, Johanna Volk, Elisabeth Haunerdinger und Katharina Stelzer zusammen mit Gottfried Stritar und Andreas Karau von der Förderstiftung des Diakonischen Werks. − Foto: he



Mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Preis ehrt die Förderstiftung des Diakonischen Werks Traunstein soziales Engagement Jugendlicher in ihrem Einzugsgebiet, das die Landkreise Traunstein, Berchtesgadener Land, Mühldorf und Altötting umfasst. Zehn Projekte wurden im Rahmen der Preisverteilung, die im Wilhelm-Löhe-Zentrum in Traunreut stattfand, insgesamt ausgezeichnet. Drei von ihnen - alle aus Traunstein - wurden durch die Platzierungen eins bis drei besonders hervorgehoben.

Den ersten Preis bekam das Sozialprojekt "Mindzone" verliehen, das niederschwellige und szenenahe Suchtpräventionsarbeit innerhalb der Party- und Clubszene bietet. Der zweite Preis ging an eine Gruppe von Jugendlichen, die für die Mütter, die am Projekt "Sprach-Café" des Arbeitswohlfahrt-Kreisverbandes teilnehmen, die Kinderbetreuung eigenverantwortlich übernehmen. Den dritten Preis schließlich bekam eine Schülerin der Mädchenrealschule Sparz: Emma Buggisch hatte die Jury mit ihrer engagierten Rede bei der jährlichen Gedenkfeier in Surberg für die Opfer des Massakers vom 3. Mai 1945 überzeugt.

Andreas Karau, Vorstand des Diakonischen Werks, sieht die Vergabe des Bonhoeffer-Preises als eine Möglichkeit, "die junge Generation anzusprechen und sie zu ermutigen, sich aus der Masse herauszuheben". Geehrt werden sollten Jugendliche, "die sich in Wort und Tat für die Gesellschaft und den Sozialraum einsetzen". Jedes der eingereichten Projekte sei einzigartig und verdiene einen Preis: Hier zeige sich eine "junge Generation, die etwas bewegen will und etwas zu sagen hat".

Die Laudatio auf die jungen Preisträger hielt Fritz Stahl, Alt-oberbürgermeister von Traunstein und Vorstandsmitglied der Förderstiftung des Diakonischen Werks. Die eingereichten Projekte zeigten, dass es junge Menschen gebe, "die es wagen, das Richtige zu tun, auch wenn sie dafür Nachteile in Kauf nehmen müssten, die es ernst nehmen mit der Mitmenschlichkeit und die bösen Reden entgegentreten – mit offenen Augen und Herzen und ohne Besserwisserei". Ihnen allen müsse man öffentlich Dank und Anerkennung zollen; denn es sei nicht leicht, dem vielzitierten "Zeitgeist" entgegenzutreten. Es freue ihn, dass sich junge Menschen so für die Kultur der Mitmenschlichkeit einsetzten, wobei Stahl noch anfügte, dass diese Mitmenschlichkeit in den jungen Menschen erst "angelegt und gepflegt" werden müsse. − he

Mehr darüber lesen Sie in der Wochendausgabe, 22./23. Juli, von Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.