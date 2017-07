Stahlnägel unter Autoreifen eines Urlaubers gelegt

Nachdem ein Unbekannter Stahlnägel unter den Autoreifen eines Urlaubers platziert hat, ermittelt die Polizei. − Foto: Symbolbild pnp Nachdem ein Unbekannter Stahlnägel unter den Autoreifen eines Urlaubers platziert hat, ermittelt die Polizei. − Foto: Symbolbild pnp



Ein Urlaubsgast hat am Freitag gegen 18 Uhr festgestellt, dass unter zwei Reifen seines auf einem Privatparkplatz im Kaiserweg in Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) stehenden Autos zwei spitze, rund 55 Millimeter lange und acht Millimeter starke Stahlnägel geklemmt wurden. Beim Anfahren hätten sich diese laut Polizei in die Reifen bohren und im weiterem Verlauf zu einem Platten oder sogar zu einem Reifenplatzer führen können. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Nägel sollen zwischen 14 und 18 Uhr unter die Reifen platziert worden sein. Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter 08640/975680 zu melden. − pnp