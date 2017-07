Nach Unfall in Übersee: Zeugen errichten Sichtschutz gegen Gaffer

Bis der schwer verletzte Motorradfahrer abtransportiert wurde, hielten zwei junge Personen einen Rettungsdecke als Sichtschutz gegen Gaffer in die Höhe. − Foto: Symbolbild Wolf Bis der schwer verletzte Motorradfahrer abtransportiert wurde, hielten zwei junge Personen einen Rettungsdecke als Sichtschutz gegen Gaffer in die Höhe. − Foto: Symbolbild Wolf



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Samstagabend im Gemeindebereich Übersee (Landkreis Traunstein) ereignet. Dabei sind ein Motorrad und ein Auto auf der Staatsstraße 2096 an der Einmündung zu Almau zusammengestoßen. Eine Person wurde schwer verletzt. Zwei Zeugen ist es zu verdanken, dass Gaffer nichts vom Unfall sehen konnten.

Ein 29-jähriger Autofahrer aus Reit im Winkl bog aus der dortigen Almauer Einmündung nach links auf die St 2096 ab und übersah dabei ein aus Richtung Grassau kommendes Motorrad, welches trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen konnte und mit dem Auto hinten links zusammenstieß. Der 65-jährige Motorradfahrer, ebenfalls aus Reit im Winkl, wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Notarzt ins Klinikum verbracht wurde.

Bis der Notarzt jedoch eintraf, kam es zu unschönen Szenen an der Unfallstelle. Autofahrer bremsten am Ort des Geschehens ab, um einen Blick auf den Unfall zu erhaschen. Dabei sei es auch zu Behinderungen des Verkehrs gekommen, wie die Polizei mitteilt. Zwei junge Personen reagierten darauf, indem sie mit einer Rettungsdecke einen Sichtschutz errichteten. Sie hielten die Rettungsdecke bis zum Abtransport des Schwerverletzten in die Höhe.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete ein unfalltechnisches sowie ein unfallanalytisches Gutachten an. Die Staatsstraße war für rund drei Stunden zunächst einseitig, für rund 60 Minuten total gesperrt. Die Feuerwehr Übersee war mit 15 Mann im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt, am Motorrad entstand Totalschaden. − pnp