Landkreis Traunstein ist "Bildungsregion in Bayern"

In Sachen Bildung die Prioritäten richtig gesetzt: Der Landkreis Traunstein wurde mit dem Qualitätssiegel "Bildungsregion in Bayern" ausgezeichnet. Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle (rechts) überreichte Landrat Siegfried Walch die Auszeichnung. − Foto: awi



Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle hat den Landkreis Traunstein mit dem Qualitätssiegel "Bildungsregion in Bayern" ausgezeichnet. Vor gut zwei Jahren hatte Landrat Siegfried Walch den Startschuss gegeben, sich als Bildungsregion in Bayern zu qualifizieren. Ein Bewerbungskonzept wurde erarbeitet, um für junge Menschen im Landkreis die Bildungs- und Teilhabechancen zu optimieren. Rund 180 Mitwirkende in sechs Arbeitskreise haben 39 Projekte und Arbeitsfelder definiert und in insgesamt 31 Sitzungen ausgearbeitet. Zwei Dialogtreffen fanden statt mit dem Ziel, passgenaue Bildungskonzepte für junge Menschen in der Region zu erarbeiten und die verschiedenen Bildungsangebote vor Ort besser zu vernetzen.

Die Intensivierung der Zusammenarbeit von Schulen, Kommunen, Jugendhilfe, Arbeitsverwaltung, Wirtschaft und weiterer außerschulischer Organisationen war ein weiteres Ziel, wie der regionale Koordinator im Landratsamt, Hans Zott, betonte. Mit dem Konzept, das das Motto "Bildung als Standortfaktor trägt", konnte man nun die Prüfer überzeugen: Das Gütesiegel wurde erteilt und zeige "die Anerkennung und Wertschätzung für eine großartige Gemeinschaftsleistung", so Zott. Der Bayerische Bildungsminister Dr. Ludwig Spaenle überreichte Walch die Urkunde und eine Messingtafel und trug sich ins Ehrenbuch des Landkreises ein. − awiEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montag-Ausgabe, 24. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.