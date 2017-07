Reichenbachpumpe kommt nach Traunstein

Viele Jahrzehnte war eine voll funktionstüchtige Reichenbachpumpe im Chemiepark Gendorf aufgebaut. Anlässlich der 400-Jahr-Feier der Soleleitung Reichenhall-Traunstein schenkte InfraServ Gendorf die Pumpe jetzt der Stadt Traunstein. − Foto: trs Viele Jahrzehnte war eine voll funktionstüchtige Reichenbachpumpe im Chemiepark Gendorf aufgebaut. Anlässlich der 400-Jahr-Feier der Soleleitung Reichenhall-Traunstein schenkte InfraServ Gendorf die Pumpe jetzt der Stadt Traunstein. − Foto: trs



Fast 60 Jahre war sie im Chemiepark Gendorf aufgebaut – jetzt wechselt die sogenannte Reichenbachpumpe Standort und Besitzer: Zur geplanten 400-Jahr-Feier der Soleleitung Reichenhall-Traunstein hat InfraServ Gendorf der Stadt Traunstein die Pumpe als Geschenk überschrieben. Noch in diesem Jahr soll sie nach Traunstein gebracht werden.

Sie gilt als geniale Konstruktion ihrer Zeit: Die Reichenbachpumpe oder "Wassersäulenmaschine", benannt nach dem bayerischen Erfinder und Ingenieur Georg Friedrich von Reichenbach. Anfang des 19. Jahrhunderts war Reichenbach für den Bau neuer Soleleitungen von Traunstein nach Rosenheim beauftragt, um die Sole von den Salinen in Reichenhall und Berchtesgaden über Traunstein nach Rosenheim zur Salzherstellung befördern zu können. Dabei setzte Reichenbach auf die eigens von ihm entwickelten Solehebemaschinen.

Heute sind nur noch wenige der mehrere Tonnen schweren Pumpen zu bestaunen, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts im Einsatz waren – unter anderem im Werk Gendorf, wo sie bis 2007 einen Springbrunnen in einem nahen Feuerlöschteich betrieb. Nun soll die Reichenbachpumpe in Traunstein zu neuen Ehren kommen: Denn der Sommer 2019 wird dort ganz im Zeichen des Gedenkens an die Traunsteiner Saline und den Bau der ersten Soleleitung der Welt von 1619 stehen. Hierzu plant der Landkreis Traunstein, die "Chiemgauer Kulturtage 2019" auf dem Gelände des Salinenparks zu eröffnen. Schwerpunkt der Kulturtage werden das Thema Salz und seine Bedeutung für die Region sein. − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 25. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.