"Das Leben ist kein Wunschkonzert"

Sozialausschuss und Helferkreis in großer Runde im Sitzungssaal versammelt. − Foto: Höfer



Die Erfahrungen mit Flüchtlingen sind äußerst ambivalent. Es gibt wissbegierige Asylbewerber und solche, die sich augenscheinlich für nichts interessieren. Es gibt jene, die sich so rasch wie möglich integrieren wollen, und jene, die wenig dafür tun. Es gibt Fleißige unter ihnen und solche, die nicht arbeiten wollen. Vor allem: Es gibt welche, die haben in Deutschland eine Perspektive und andere, die wissen, dass sie wieder ausreisen müssen. Pettings Sozialausschuss und Mitglieder des Helferkreises tauschten im Sitzungssaal des Rathauses ihre Erfahrungen aus und diskutierten über Versäumnisse, über Politik, über Perspektiven und die Frage, wie es weitergehen kann.

In der Gemeinde verantwortlich für das Einwohnermeldeamt, für Soziales und damit auch für die Flüchtlinge ist Christine Vordermayer. Von ihr war die Initiative für dieses Treffen ausgegangen. "Es sitzen alle am Tisch, die mit dem Thema Asyl befasst sind", würdigte Bürgermeister Karl Lanzinger die große Runde und den wichtigen Austausch, "damit alle wieder auf dem gleichen Stand sind."

Vordermayer schilderte zunächst die Entwicklung in der Gemeinde. Im April 2015 waren erstmals sechs Afghanen nach Hintergesselberg in das Haus von Eva Beier gezogen. "Die Hilfsbereitschaft war riesig", erinnerte Vordermayer an die Ausstattung der Räume, an Sprachkurse und Betreuung. Die Männer arbeiteten zeitweise gemeinnützig für die Gemeinde, machten Praktika, und sind laut Vordermayer alle in Arbeit.

"Vier sind noch geblieben", berichtete die Nachbarin Rossella Passamani, die allerdings die fehlenden Kontakte mit einheimischen Jugendlichen beklagte.

