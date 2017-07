Feueralarm in Wohnanlage: Frau leicht verletzt geborgen

Die Traunreuter Feuerwehr versuchte auch über die Drehleiter in die Wohnung im zweiten Stock zu gelangen. − Foto: hr Die Traunreuter Feuerwehr versuchte auch über die Drehleiter in die Wohnung im zweiten Stock zu gelangen. − Foto: hr



Rauch in einer Wohnung im zweiten Stock einer Wohnanlage am Traunring gegenüber der TuS-Sportanlage in Traunreut sorgte am Montag gegen 16.35 Uhr für Aufregung. Eine Bewohnerin wurde dabei leicht verletzt.

Ein Rauchmelder hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Nachdem die Wohnungstür verschlossen war und niemand öffnete, brach die Feuerwehr Traunreut die Tür auf und Atemschutzträger holten eine Frau aus der Wohnung. Sie wurde vom BRK-Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Entstanden ist der Rauch in der Wohnung durch eine eingeschaltete Herdplatte. Diese hatte die Bewohnerin vergessen und war eingeschlafen. Ein offenes Feuer wurde nicht entdeckt. Die Feuerwehr versuchte übers Treppenhaus und von außen mit der Drehleiter in die Wohnung zu gelangen. Die Wohnung und der Flur wurden belüftet, um den Rauch zu beseitigen.



− Foto: hr − Foto: hr



Im Einsatz waren die Feuerwehr Traunreut mit fünf Fahrzeugen und 27 Kräften, das BRK wegen der Größe des Anwesens mit zwei Rettungswagen und einem Notarztauto sowie die Polizei Traunreut. − hr



− Foto: hr − Foto: hr





− Foto: hr − Foto: hr





− Foto: hr − Foto: hr