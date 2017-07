Unfall auf der TS1 - Drei Personen nach Vorfahtsmissachtung verletzt

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der TS1 ereignet. −Foto: FDL/AKI Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der TS1 ereignet. −Foto: FDL/AKI



Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der TS1 bei Traunstein ereignet. Nach Angaben eines Reporters vor Ort wurden dabei drei Personen verletzt.

Der Unfall hat sich am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der TS1 vom Abschleifer von der B304 in Richtung Kammer ereignet. Ein BMW-Fahrer kam von der B304 und wollte auf die TS1 einfahren. Zur gleichen Zeit kam aus Traunstein auf der TS1 ein Golf, der in Richtung Kammer unterwegs war. Derzeit ist noch nicht klar, ob der Fahrer des BMW links oder rechts abbiegen wollte. Scheinbar hatte der Golf den BMW übersehen und kollidierte mit ihm. Dabei wurde die Fahrertüre des BMW so stark beschädigt, dass der Fahrer die Türe selbst nicht mehr öffnen konnte. Die Feuerwehr Traunstein musste mit schwerem hydraulischen Gerät die Türe öffnen. Der Fahrer des BMW und zwei Personen aus dem Golf wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Traunstein verbracht.

Die Feuerwehren Traunstein und Kammer waren im Einsatz, regelten den Verkehr, befreiten den BMW-Fahrer und säuberten die Unfallstelle. Die Polizei Traunstein nahm den Unfall auf. − pnp