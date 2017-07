Was Dinge wirklich wollen: Kulturtage in Tittmoning

Für den Joppen-Zwiefachen wechselte Tastenmusiker Josef Irgmaier vom Flügel an die kleine Ziach – und für ein Duett auf die Bühne zu seiner Frau Bernadette vor das Bühnenbild von Inge Kurtz. − Fotos: Bernard Für den Joppen-Zwiefachen wechselte Tastenmusiker Josef Irgmaier vom Flügel an die kleine Ziach – und für ein Duett auf die Bühne zu seiner Frau Bernadette vor das Bühnenbild von Inge Kurtz. − Fotos: Bernard



Am Anfang ist alles rosig. Es passt, es sitzt in der jungen Liebe, man schenkt sich Aufmerksamkeit. Aber dann wendet ein Teil sich ab, wird gleichgültig – und die Romanze verwandelt sich in Szenen. Wie diese Beziehungskrise aussehen kann, wenn sich statt eines Menschen der ganze Hausrat übersehen fühlt, haben Josef Wittmann (Text) und Josef Irgmaier (Musik) ausgelotet, in ein unterhaltsames, sehr gelungenes "Märchen mit Liedern" verpackt und am Montag sowie gestern als Teil der Chiemgauer Kulturtage im Khuenburgsaal aufgeführt. Während Wittmann den kommentierenden Erzähler gab und fragte, was die Dinge wollen – nützlich sein oder doch die Menschen in Ketten legen? –, sangen und spielten Bernadette und Josef Irgmaier mit viel Ausdruck das "Sach". Um die Technik kümmerte sich Luca Zellbeck.

Im "Hohelied der Dinge" lesen Kleidung und Einrichtung ihrem Besitzer – dem Märchenprinzen – wie verlassene Partner oder vernachlässigte Kinder die Leviten. Mal herzzerbrochen-weinerlich, mal verschnupft, mal völlig unverblümt, mal in der Gewissheit, dass der Prinz nur eine Episode ihres Daseins ist. Und schließlich lässt Wittmann, der im Stadtrat gegen den Umbau des Khuenburgsaals für eine dritte Kindergartengruppe gestimmt hatte, diesen aus seiner bewegten Historie erzählen.

Das Märchen beginnt mit einer anderen Liebesgeschichte im Wunderland: Der Prinz hat sich in die Zauberfee verguckt. Auf einen Schlag nimmt er die Welt ganz anders war. Aber dann beginnt sein Besitz, ihm Ständchen zu singen, und der Prinz ist gar nicht begeistert: "Furchtbar!" "Wenn des eireißt!" "Es muss doch ein Recht geben, dass d’Sachan staad sein müssen!" Doch bald schon verunsichert ihn die Liebe seines Hausstands, und er beginnt über sein Verhältnis zu diesem nachzudenken.

Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 26. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau. Das "Hohelied der Dinge" wird zum zweiten Mal am Dienstag, 25. Juli, ab 20 Uhr im Khuenburgsaal im Haus des Gastes, Augustinerstraße, Tittmoning, aufgeführt.