Wlan jetzt auch am Leitgeringer See und in der Tittmoninger Burg

Den neuen Hotspot in Leitgering hat Alexander Schiller schon ausprobiert. − Foto: red Den neuen Hotspot in Leitgering hat Alexander Schiller schon ausprobiert. − Foto: red



Seit einem guten Jahr gibt es frei verfügbares Internet in Tittmoning – nun kann man sich an zwei weiteren Orten drahtlos ins Netz einwählen. Denn die Hotspots im Strandbad und in der Burg sind freigeschaltet. Sie ergänzen die beiden bisherigen auf dem Stadtplatz und am Bahnhof in Wiesmühl. Der Hintergrund sind die vielen Besucher am See und über der Stadt, denen die Verwaltung ein neues Angebot zur Verfügung stellen will.

Schon im Mai ist der Wlan-Punkt in der Burg eingerichtet worden. Freigegeben hat die Stadt ihn allerdings erst jetzt, da der Breitband-Ausbau in Furth abgeschlossen und das Bad am Leitgeringer See an das schnelle Internet angeschlossen ist. Daher steht den Badegästen VDSL35-Technik zur Verfügung, die Reichweite des Hotspots erstreckt sich von der Gasthausterrasse bis zur vorderen Liegewiese. In der Burg dagegen ist die Bandbreite eingeschränkt. Dort ist die Verbindung genauso schnell wie auf dem Stadtplatz.

Während es für das Surfen vor dem Rathaus und in Wiesmühl ein tägliches Zeitlimit gibt, können die sich Nutzer in Leitgering und auf der Burg vorerst ohne Beschränkung von Zeit oder Volumen im Netz bewegen. Kostenlos und anonym sind alle vier Hotspots; User müssen sich nur mit dem Wlan verbinden und die AGBs akzeptieren. "Der Zweck ist, dass man Grundbedürfnisse erfüllen kann", erklärt Bürgermeister Konrad Schupfner. − smbMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 26. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.