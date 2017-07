Lebenshilfe Traunstein gründet gemeinnützige GmbH

Von den Geehrten der Lebenshilfe waren drei bei der Jahreshauptversammlung anwesend (von links): Ernst Hofmaier, Rosemarie Kotter, Vorsitzender Wolfgang Maier und Dankwart Horsch. − Foto: mix Von den Geehrten der Lebenshilfe waren drei bei der Jahreshauptversammlung anwesend (von links): Ernst Hofmaier, Rosemarie Kotter, Vorsitzender Wolfgang Maier und Dankwart Horsch. − Foto: mix



In der Jahreshauptversammlung der Lebenshilfe Traunstein am Montagabend in Altenmarkt haben die Mitglieder beschlossen, eine gemeinnützige GmbH zu gründen. Die vielfältigen Aufgaben rund um die Belange von Menschen mit geistiger Behinderung sind nach den Worten des Zweiten Vorsitzenden Florian Mengele nicht mehr mit den Strukturen eines ehrenamtlich geführten Vereins zu bewältigen. Für die notwendige Satzungsänderung wird im Herbst noch eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, damit der gGmbH dann nichts mehr im Wege steht.

Mengele informierte die Mitglieder ausführlich über die vom Vorstand getroffene Entscheidung. Mit 363 Mitarbeitern und einem jährlichen Umsatz von mehr als 15 Millionen Euro sei die Lebenshilfe Traunstein quasi ein mittelständischer Betrieb. Zwölf Wohnheime sind zum Teil im Eigentum des Vereins, teils angemietet, 186 stationäre Plätze für Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlich 66 Plätze in der Förderstelle für schwerstmehrfach behinderte Menschen werden betrieben. "Das alles können wir mit der Struktur eines Vereins nicht mehr bewältigen, die für uns besser geeignete Form ist eine gemeinnützige GmbH", erklärte der Jurist.

In der Versammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. 25 Jahre dabei sind Edeltraud Altmann, Theresia Dötsch-Stampfl, Franz Fußeder, Ernst Hofmaier, Dankwart Horsch, Barbara Klug, Hans Kneffel, Rosemarie Kotter, Werner Lauf, Barbara Mittermaier, Georg Nieder, Eva Reusner, Georg Scherer, Günther Schiedlausky, Walter Strobl, die Pohlig-Reha GmbH, Berufsbekleidung Rosenegger und das Planungsbüro Silberbauer. 40 Jahre im Verein sind Theo Mähler, Konrad Maier, Helene Püschel und Lisa Speckbacher. − mixEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 27. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.