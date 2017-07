Hervorragende Abschlüsse an der Mädchenrealschule Sparz

19 Absolventinnen der Mädchenrealschule Sparz hatten einen Gesamtschnitt von 1,5 oder besser: Hinten (von links) Michaela Kalsperger, Michelle Günther, Hannah Gramsamer, Leonie Gries, Kathrin Hösch, Lucille Scheglmann, Katharina Hogger, Magdalena Stadler und Hannah Urian sowie vorne (von links) Schulleiterin Rita Follner, Nadja Biro, Magdalena Karl, Theresa Mayer, Hannah Schimmel, Angelika Popp, Johanna Felber, Cäcilie Hofmann, Lena Krammer, Katharina Jäger und stellvertretender Schulleiter Alexander Posch. − Foto: awi 19 Absolventinnen der Mädchenrealschule Sparz hatten einen Gesamtschnitt von 1,5 oder besser: Hinten (von links) Michaela Kalsperger, Michelle Günther, Hannah Gramsamer, Leonie Gries, Kathrin Hösch, Lucille Scheglmann, Katharina Hogger, Magdalena Stadler und Hannah Urian sowie vorne (von links) Schulleiterin Rita Follner, Nadja Biro, Magdalena Karl, Theresa Mayer, Hannah Schimmel, Angelika Popp, Johanna Felber, Cäcilie Hofmann, Lena Krammer, Katharina Jäger und stellvertretender Schulleiter Alexander Posch. − Foto: awi



Dass es an der Erzbischöflichen Maria-Ward-Mädchenrealschule in Sparz Tradition ist, Absolventinnen zu entlassen, die optimal auf den nächsten Lebensabschnitt vorbereitet sind, hat sich in der Abschlussfeier wieder bestätigt: Viele Schülerinnen erreichten ausgezeichnete Ergebnisse, 19 von den 147 Absolventinnen hatten einen Gesamtschnitt von 1,5 oder besser.

Mit ihren Familien und Lehrern feierten die Schülerinnen in der Eyrich-Halle den Abschluss der Schulzeit. Ein Gottesdienst, den die Fachschaft Religion mit den zehnten Klassen gestaltete, war der würdige Beginn der Feier. Nach den Ansprachen von Schulleiterin Rita Follner, Monika Schmidmaier vom Elternbeirat und der beiden Schülersprecherinnen Hanna Schimmel und Laura Grisafi folgte als Höhepunkt der Feier die Zeugnisvergabe. Die Jahrgangsbesten wurden gesondert geehrt (Bild). − awiEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 27. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.