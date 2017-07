Feierliche Nachprimiz von Patrick Körbs in Traunstein

Patrick Körbs feierte am Dienstagabend in der Seminarkirche des Studienseminars seine Nachprimiz. − Foto: awi Patrick Körbs feierte am Dienstagabend in der Seminarkirche des Studienseminars seine Nachprimiz. − Foto: awi



Sieben Männer wurden Anfang Juli von Kardinal Reinhard Marx im Freisinger Mariendom zum Priester geweiht. Einer von den sieben Diakonen, denen die Weihe zu Teil wurde, ist Patrick Körbs aus der Pfarrei St. Johannes Bosco Germering. Der 28-Jährige war Seminarist im Studienseminar in Traunstein und hat vor sieben Jahren sein Abitur am Chiemgau-Gymnasium abgelegt. Dies war auch der Grund dafür, dass der Neupriester am Dienstag in der Kirche des Studienseminars St. Michael seine Nachprimiz gefeiert hat. "Das hat Tradition bei uns im Haus", betonte Seminardirektor Wolfgang Dinglreiter.

Körbs sagte, es sei eine besondere Ehre für ihn, hierher zurückzukehren. "Hier habe ich geschwitzt und gebetet." Jetzt wolle er für seinen Werdegang als Kaplan wieder hier beten. Auf seine Zeit als Seminarist blicke er gerne zurück: "Ich war fünf Jahre hier, und das von Herzen gerne. Hier war ich unter Freunden." − awiEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 27. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.