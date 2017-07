Anhaltende Regenschauer: Warnung vor Hochwasser in der Region

Der anhaltende Regen in der Region lässt die Hochwassergefahr steigen. − Foto: Symbolbild dpa Der anhaltende Regen in der Region lässt die Hochwassergefahr steigen. − Foto: Symbolbild dpa



Es regnet und regnet und regnet. Die anhaltenden Regenschauer der letzten Tage lassen die Hochwassergefahr in der Region steigen. In den Landkreisen Traunstein, Altötting und Berchtesgadener Land warnt der Hochwassernachrichtendienst bereits davor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt indes weiterhin vor teils extrem ergiebigem Regen.

Im Landkreis Traunstein betrifft die Warnung bebaute Gebiete. Ausgerufen wurde sie vom Wasserwirtschaftsamt in Traunstein. In den späten Abendstunden soll demnach die Traun an der Messstelle Hochberg die Pegelstufe 1 erreichen - also auf 1,80 Meter steigen. Die Tiroler Ache soll an der Messstelle Staudach die Meldestufe 2 (4 Meter) erreichen. Darüber hinaus warnt der DWD hier vor extrem ergiebigem Dauerregen bis in den frühen Donnerstag hinein. Die Warnung wurde mit der höchsten Stufe 4 versehen.

In den Kreisen Altötting und Berchtesgadener Land bestehen derzeit lediglich Vorwarnungen. Diese können jederzeit hochgestuft werden. Laut aktuellen Vorhersagen werden die Pegel der Salzach an der Messstation Burghausen und der Saalach an der Messstelle Unterjettenberg die Warnstufen erreichen. Im Landkreis Altötting warnt zudem vor ergiebigem Dauerregen bis in die Nacht hinein. − dao