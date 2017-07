Warum die Brückenschule trotz sinkender Flüchtlingszahlen so wertvoll ist

Der Unterricht in der Brückenschule macht Spaß und ist praxis- und alltagsnah: Das führten beim Tag der offenen Tür Marianne Penn (von links), Simone Ishaq, Marie-Theres Kroetz-Relin, Brigitte Bartl und der ehemalige Brückenschüler Tzegatzki Berhe aus Eritrea mit einer Bairisch-Lektion vor. Der Dialekt-Sprachkurs ist, wie die Initiatorinnen betonen, "keine reine Gaudi, sondern hilft den Asylbewerbern, in unserer von Dialekt geprägten Region besser klarzukommen und Anschluss zu finden". - Foto: Tine Limmer Der Unterricht in der Brückenschule macht Spaß und ist praxis- und alltagsnah: Das führten beim Tag der offenen Tür Marianne Penn (von links), Simone Ishaq, Marie-Theres Kroetz-Relin, Brigitte Bartl und der ehemalige Brückenschüler Tzegatzki Berhe aus Eritrea mit einer Bairisch-Lektion vor. Der Dialekt-Sprachkurs ist, wie die Initiatorinnen betonen, "keine reine Gaudi, sondern hilft den Asylbewerbern, in unserer von Dialekt geprägten Region besser klarzukommen und Anschluss zu finden". - Foto: Tine Limmer



Die Trostberger Brückenschule hat sich landkreis- und bayernweit einen Namen gemacht als Vorzeigeprojekt in Sachen Flüchtlingsintegration. Am Rande des Tags der offenen Tür hat sich die Heimatzeitung mit Marianne Penn, einer der Initiatorinnen, über Anforderungen, Probleme und Ziele unterhalten.

Die Zahl der Geflüchteten, die bei uns ankommen, ist – vor allem durch das EU-Türkei-Abkommen – deutlich gesunken. Wie wirkt sich das auf die Brückenschule aus?

Marianne Penn: Natürlich geht die Zahl der Brückenschüler zurück - von 70 auf 40 im Laufe dieses Schuljahrs. Das hat aber vor allem auch mit einem sehr erfreulichen Aspekt zu tun. Dass nämlich viele, die bei uns im Unterricht waren, mittlerweile Ausbildungs- und Arbeitsplätze gefunden, Regelschulabschlüsse bestanden haben oder weiterführende Fortbildungsmaßnahmen besuchen können. Dass so viele von den Ehemaligen jetzt beim Tag der offenen Tür gekommen sind und sich dafür bedankt haben, dass die Brückenschule ein Sprungbrett für sie war, freut uns sehr und zeigt, dass eine richtige Gemeinschaft entstanden ist.

Dass viele Flüchtlinge keine oder eine unsichere Bleibeperspektive haben, wirkt sich das auch auf die Schülerzahl aus?

Penn: In einigen Fällen sicherlich. Wenn die Geflüchteten Ablehnungen bekommen und den schwierigen, teuren Klageweg beschreiten müssen, ist das extrem belastend. Diese Zukunfts- und Existenzängste fördern nicht gerade die Motivation und versetzen viele in mentale Ausnahmezustände.

Was entgegnen Sie Leuten, die der Brückenschule angesichts rückläufiger Flüchtlingszahlen die Existenzberechtigung absprechen?

Penn: Dass wir nicht wissen können, was auf uns zukommt. In Italien kommen immer mehr Flüchtlinge aus Afrika an. Es kann schnell wieder eine größere Welle kommen. Deshalb ist es wichtig, die funktionierenden Strukturen beizubehalten. Aber natürlich steht und fällt das mit dem Engagement unserer gut 40 ehrenamtlichen Lehrer und Betreuer.

Wie motiviert sind diese denn noch?

Penn: Sehr. Fast alle wollen mit Herzblut weitermachen. Es wird spannend, wie wir ab Herbst mit unserem Kursangebot aufgestellt sind. Das kann man jetzt noch nicht genau vorhersagen. Aber wir waren ja auch im abgelaufenen Schuljahr schon sehr flexibel und haben uns an die Bedürfnisse der Migranten angepasst.

Inwiefern?

Penn: Wir haben zum Beispiel einen eigenen Integrationskurs für Frauen gestartet, weil diese ja oft, durch die kulturelle Prägung, nicht so rauskommen aus der Unterkunft. Das hat toll funktioniert, auch weil das Lehrerteam das sehr alltagsnah gestaltet. Mütter dürfen ihre Babys mitbringen, die Sprachkurse sind auf sie zugeschnitten, beispielsweise durch das Vokabular, das man beim Einkaufen benötigt. Sie lernen, sich in einer völlig ungewohnten Umgebung und Gesellschaft zurechtzufinden, etwa durch den Besuch im Schwimmbad oder im Kino.

Das ganze Interview lesen Sie am 27. Juli im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.