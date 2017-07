Wer gewinnt das Kochduell in Waging – Franz Tanner oder Nelson Müller?

Wer wird gewinnen – Landhauschef Franz Tanner oder Sternekoch Nelson Müller? − Foto: Sojer Wer wird gewinnen – Landhauschef Franz Tanner oder Sternekoch Nelson Müller? − Foto: Sojer



Diesen Samstag, 29. Juli, wird es spannend: Im ZDF wird um 16.15 Uhr die erste Folge der zweiten Staffel der Sendung "Stadt, Land, Lecker" mit Sterne- koch Nelson Müller ausgestrahlt. Der Herausforderer ist Franz Tanner aus Waging, der sein 4-Sterne-Landhaus seit 2001 mit exklusiver Küche betreibt.

In "Stadt, Land, Lecker" heißt die Aufgabe: Wer kocht eine heimische Spezialität besser? Der Grundgedanke der Kochshow ist, die regionale Küche zu stärken und aufzuwerten. Franz Tanner bereitet ein von ihm gewähltes, regionales Gericht in der Küche zu, während Nelson Müller in einem mitgebrachten Foodtruck Tanners Spezialität nachkocht. "Die beiden Köche haben drei Stunden Zeit, um ihr Gericht zu präsentieren", sagt Christian Schuierer, der Produzent des ZDF-Formats von Wellenreiter TV. Nelson Müller muss versuchen, die regionale Spezialität von Franz Tanner mindestens genauso gut nachzukochen oder vielleicht sogar noch zu verbessern. Rezept gibt es keines und Sternekoch Nelson darf die Gerichte lediglich probieren, um die Zutaten herauszuschmecken.

Die Jury, das sind Gastro-Journalist Matthias F. Mangold, die Food-Bloggerin und YouTube-Köchin Felicitas Then sowie ein lokaler Juror. Sie entscheiden am Ende, wer gewinnt. Bewertet werden die Gerichte nach drei Kategorien: Optik (maximal fünf Punkte), Geschmack (maximal sieben Punkte) und Tradition (maximal drei Punkte). Dabei liegt Franz Tanner etwas im Vorteil, denn dieser beherrscht seine Spezialität aus dem Effeff. − bsMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 27. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.