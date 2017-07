Neuer Verein in Fridolfing setzt sich für Katzen-Kastration ein

Die "Katzenhilfe" gegründet haben (unten von links) Silvia Hanel, Juliane Blankenauer, Zweite Vorsitzende Maria Stockhammer, (oben von links) Karin Hinterseer mit Enkelin Emma, Schriftführerin Renate Breitfuß, Vorsitzende Silvia Rottmair und Kassenwartin Simone Huber. − Foto: red Die "Katzenhilfe" gegründet haben (unten von links) Silvia Hanel, Juliane Blankenauer, Zweite Vorsitzende Maria Stockhammer, (oben von links) Karin Hinterseer mit Enkelin Emma, Schriftführerin Renate Breitfuß, Vorsitzende Silvia Rottmair und Kassenwartin Simone Huber. − Foto: red



Verständnis dafür, dass jemand seine Katzen nicht sterilisieren lässt? Nicht im Geringsten. Silvia Rottmair, Maria Stockhammer und Renate Breitfuß verneinen sofort. Die drei sind Gründungsmitglieder des jungen Vereins "Katzenhilfe Salzachtal", der sich für Kastrationen einsetzen will. "Damit das Leid weniger wird", sagt Stockhammer. Sie wählt einen drastischen Vergleich: "So schlimm wie in Rumänien mit den Hunden ist es bei uns mit den Katzen."

Sie meint damit die Zahl unversorgter Streuner. "Geschätzte zwei Millionen herrenlose, verwilderte Katzen" gebe es in Deutschland, schreibt der Verein in seinem Info-Flyer. Diese litten oft unter Mangelernährung, seien krank oder von Parasiten befallen – und kaum kastriert. "Insbesondere rund um manche Bauernhöfe" wüchsen die Populationen daher, auch Inzucht sei ein Problem. Und aggressive Revierkämpfe.

Um dem entgegenzuwirken, haben acht Frauen den Verein gegründet; die Mitgliederzahl stieg schnell auf 20 an. Sie erhoffen sich so mehr Aufmerksamkeit – unter anderem für ihre Forderung nach einer deutschlandweiten Kastrationspflicht. "So bekommen wir mehr Gehör und mehr Gewicht, auch gegenüber der Gemeinde", sagt Rottmair. Die Katzenhilfe will im Raum Fridolfing/Kirchanschöring/Tittmoning Hilfe beim Einfangen, dem Transport zum Tierarzt, der Finanzierung der Operation und der Prüfung potentieller Katzenhalter bieten. − smb

Informationen auf www.facebook.com/KatzenhilfeSalzachtal

Spendenkonto: IBAN DE51 7105 0000 0020 4156 00, BIC: BYLADEM1BGL.

Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 27. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.