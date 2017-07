Zu wenig Platz für Training: TSV Tittmoning will neues Kleinfeld

Im Bereich der farbigen Flächen ist der Platz geplant; im Westen liegt der Trainingsplatz, im Südwesten das Hauptfeld. In 18 Mannschaften spielen TSV-Mitglieder, inklusive der JFG Salzachtal und der AH mit Kay. − Foto: TSV Im Bereich der farbigen Flächen ist der Platz geplant; im Westen liegt der Trainingsplatz, im Südwesten das Hauptfeld. In 18 Mannschaften spielen TSV-Mitglieder, inklusive der JFG Salzachtal und der AH mit Kay. − Foto: TSV



Wenn die Fußballer trainieren, ist es voll auf den Plätzen des TSV Tittmoning – manchmal zu voll. "Oft kommen drei Teams zum Training", erklärte Sportvereins-Vorsitzender Andreas Bratzdrum in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag. Unter Umständen könne man dann nur den Übungsplatz nutzen, nicht das Hauptfeld – zum Beispiel, wenn gerade neu gesät wurde. "Aber vor allem bei den Senioren braucht man für vernünftiges Training den ganzen Platz." Daher wünscht sich der TSV zusätzlich ein Kleinfeld. Er hatte beantragt, dass die Stadt die Kosten übernimmt.

Nach einigen Nachfragen an Bratzdrum – er ist Ausschussmitglied für die CSU, war aber von der Abstimmung ausgeschlossen – beschloss das Gremium einhellig eine Empfehlung an den Stadtrat. Selbst entscheiden kann es bei Posten, die nicht im Haushalt eingeplant sind, nur bis zu einer Summe von 10.000 Euro. Die Kosten für das Feld sind auf insgesamt rund 36.600 Euro veranschlagt – rund 32.700 Euro für den Aufbau des Platzes, knapp 4000 Euro für einen Flutlichtmasten. Die Maßnahme soll in den Nachtragshaushalt für 2017 eingestellt werden.

Die Fläche befindet sich in einem 3000 Kubikmeter fassenden "Retentionsraum", der Hochwasser abmildern soll. Der TSV hatte schon im Frühjahr die Gelegenheit für Vorbereitungen genutzt, als wegen der Erdarbeiten für das neue Sportparkgelände Baumaschinen vorhanden waren. Die Fußballabteilung hat inzwischen Drainageleitungen und vier Schächte eingebaut, um das Wasser abzuleiten. Nun müsste 20 Zentimeter hoch ein Humus-Sand-Gemisch daraufkommen. − smbMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 27. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.