Wunsch nach Kreisverkehren: Staatliches Bauamt bleibt beim Nein

Keinen Bedarf für einen Kreisverkehr sieht das Staatliche Bauamt am Schwarzerberg Richtung Emertsham und Klinikum. Der Bereich sei kein Unfallschwerpunkt, hieß es in der jüngsten Verkehrsschau. CSU-Fraktionssprecher Hannspeter Fenis wil l sich damit nicht abfinden und ldas Thema trotzdem weiter vorantreiben – "notfalls auch über die höhere Politik". Keinen Bedarf für einen Kreisverkehr sieht das Staatliche Bauamt am Schwarzerberg Richtung Emertsham und Klinikum. Der Bereich sei kein Unfallschwerpunkt, hieß es in der jüngsten Verkehrsschau. CSU-Fraktionssprecher Hannspeter Fenis wil l sich damit nicht abfinden und ldas Thema trotzdem weiter vorantreiben – "notfalls auch über die höhere Politik".



Die beiden neuralgischen Punkte an der B299 werden nicht durch Kreisverkehre entschärft. Das Staatliche Bauamt erteilte dieser großen Lösung für die viel befahrenen Kreuzungsbereiche am Schwarzerberg mit der Staatsstraße 2091 in Richtung Emtertsham und an der Herzog-Otto-Straße/Sonnenleite erneut eine Absage – das Ganze bei der Verkehrsschau im Trostberger Rathaus. Daran beteiligt waren Vertreter von Landratsamt, Staatlichem Bauamt, Polizei, ADAC, Automobilclub Europa (ACE), Landesverband Bayerischer Fahrlehrer, Seniorenbeirat, Bauhof, Stadtverwaltung und Stadtrat.

Für beide Bereiche waren bereits in der Vergangenheit Kreisverkehr-Regelungen angeregt worden (wir berichteten). Doch auch nun in der Verkehrsschau gab es seitens des Staatlichen Bauamts kein grünes Licht.

Da seit einigen Jahren kein Unfall mit Personenschaden passiert sei, sah das Staatliche Bauamt Traunstein keine Notwendigkeit, am Schwarzerberg einen Kreisverkehr zu installieren. Peter Maltan, beim Staatlichen Bauamt für den Bereich Straßenbau zuständig, hatte zwar bei der Verkehrsschau 2014 eingeräumt, dass die Verkehrsdichte an dem Knotenpunkt schon sehr beachtlich sei. Doch es blieb beim Nein. Der Kreuzungsbereich von B 299 und Staatsstraße 2091 sei weiterhin kein Unfallhäufungspunkt. Außerdem wäre ein Kreisverkehr wegen des Anstiegs am Schwarzerberg aufwändig zu realisieren.



Wer aus der Sonnenleite von Mögling aus sicher in die B299 einfahren will, braucht manchmal viel Geduld. Dennoch weist die Kreuzung laut Staatlichem Bauamt keine überdurchschnittliche Unfallhäufigkeit auf. Auch die Wartezeiten seien erträglich. − Fotos: Thomas Thois Wer aus der Sonnenleite von Mögling aus sicher in die B299 einfahren will, braucht manchmal viel Geduld. Dennoch weist die Kreuzung laut Staatlichem Bauamt keine überdurchschnittliche Unfallhäufigkeit auf. Auch die Wartezeiten seien erträglich. − Fotos: Thomas Thois



Hannspeter Fenis, Sprecher der CSU-Fraktion im Stadtrat, gab sich damit nicht zufrieden. Aus städtischer Sicht und aus Sicht des Rettungsdienstes sei ein Kreisverkehr an dieser Stelle zwingend notwendig. Rettungsfahrzeuge kämen hier oft wegen des dichten Verkehrs nicht weiter. Dass ein Kreisverkehr an dieser Stelle schwierig zu bauen ist, sei für ihn kein Argument, erklärte Fenis. "Da lässt man Trostberg im Regen stehen", schimpfte der CSU-Fraktionssprecher. Seine Fraktion werden dieses Thema weiter vorantreiben, versprach Fenis. "Notfalls auch über die höhere Politik."

Auch einen Kreisverkehr am Trostberger bzw. Möglinger Feld an der Kreuzung der B299 mit der Herzog-Otto-Straße und der Sonnenleite im Bereich von Autohaus und Einkaufsmärkten lehnt das Staatliche Bauamt ab. In puncto Unfälle zeige sich dieser Bereich als unauffällig. Auch die Wartezeiten beim Einbiegen in die Bundesstraße seien erträglich, befand Maltan.

Einen ausführlichen Bericht lesen sie am 28. juli im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.