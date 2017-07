Hebfeier bei der Lebenshilfe Traunstein – Kreissparkasse spendet 50000 €

Der Baufortschritt ist voll im Zeitplan, und so ist man zuversichtlich, dass die Einweihung der inklusiven Wohn- und Begegnungsstätte ebenso planmäßig im September 2018 gefeiert werden kann. − Fotos: mp Der Baufortschritt ist voll im Zeitplan, und so ist man zuversichtlich, dass die Einweihung der inklusiven Wohn- und Begegnungsstätte ebenso planmäßig im September 2018 gefeiert werden kann. − Fotos: mp



Die Bauarbeiten sind im Zeit- und Kostenplan. Das war bei der Hebfeier in der inklusiven Wohn- und Begegnungsstätte der Lebenshilfe Traunstein in Haslach zu erfahren. Ab jetzt geht es bei den drei Häusern um den Innenausbau, und für die weitere Planung zur Innengestaltung kam eine Spende der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg über 50000 Euro zum optimalen Zeitpunkt. Vorstandsvorsitzender Roger Pawellek überreichte den Scheck bei der Hebfeier an den Vorsitzenden der Lebenshilfe, Wolfgang Maier, und die Geschäftsführerin Annemarie Funke.

Die Grundsteinlegung war im August vergangenen Jahres erfolgt, und in den vergangenen elf Monaten entstanden auf dem 4000 Quadratmeter großen Areal neben der Bahnstrecke München-Salzburg die drei Gebäude mit zusammen fast 3500 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche. Nach der Hebfeier starteteder Innenausbau. Im September nächsten Jahres soll das Zehn-Millionen-Euro-Projekt eingeweiht werden. Es umfasst im ersten Haus Verwaltung und Begegnungsräume, im zweiten Haus elf Appartements und eine Wohntrainingsgruppe und im dritten Haus 24 stationäre Wohnheimplätze mit zwei Kurzzeitpflegeplätzen. − mpEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 28. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.