Stadtradeln in Traunstein: 80 Radler strampelten um die Wette

Die besten Teilnehmer am Stadtradeln wurden geehrt. Unser Foto zeigt (von links) die Besten in der Einzelwertung, Jürgen Mayer und Ernst Schropp, sowie die Vertreter der besten Mannschaften, Alois Gartner (Polizei), Ingrid Bödeker (Lindlradler) und Sonja Rathgeb (Team Lupo). – F.: bjr



Drei Wochen lang strampelten rund 80 Frauen und Männer in zehn Teams in Traunstein bei der Aktion "Stadtradeln" des Klimaschutz-Bündnisses für den Klimaschutz um die Wette. Insgesamt legten sie dabei 24510 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Das entspricht einer Kohlendioxid-Vermeidung von 3480 Kilogramm. Oberbürgermeister Christian Kegel verlieh an die erfolgreichsten Teilnehmer nun Urkunden und kleine Sachpreise.

Bei den Mannschaften mit den meisten zurückgelegten Kilometern erreichte das Team der Polizei Traunstein – mit 18 Teilnehmern die größte Gruppe – den ersten Platz mit stolzen 5756 Kilometern. Bester Teilnehmer der Einzelwertung war Ernst Schropp vom Team Lindlradler mit 1899 Kilometern. − bjrEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 28. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.