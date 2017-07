In Tinning ist man Feuer und Flamme für den FC Bayern

In Tinning brennt man für den FC Bayern: Der Eigenbau-Feuerkorb von Mitglied Charly Wutz war die Attraktion beim Sommerfest nach der Jahreshauptversammlung. - Fotos: privat In Tinning brennt man für den FC Bayern: Der Eigenbau-Feuerkorb von Mitglied Charly Wutz war die Attraktion beim Sommerfest nach der Jahreshauptversammlung. - Fotos: privat



Da wurde es den glühenden Bayern-Anhängern so richtig warm ums Herz: Charly Wutz hatte einen ganz besonderen Feuerkorb zur Jahreshauptversammlung des Fanclubs "De Rot-Weiß’n Tinninger" mitgebracht. Und als der Metallbehälter am Oberfeldkirchener Sportplatz befeuert wurde, bestaunten alle ehrfürchtig die von den lodernden Flammen erhellten Insignien ihres Lieblingsvereins.

Ein befreundeter Metallbauer aus seiner oberpfälzischen Heimat hatte den Feuerkorb angefertigt und mit Spezialgerät das Bayern-Wappen, den Champions-League-Pokal und den "Mia san Mia"-Schriftzug aus der Seitenwand herausgeschnitten. Klar, dass einige Tinninger Bayern-Fans gleich ganz neidisch wurden und bei Charly Wutz Nachbestellungen für den perfekten Feuerkorb in Auftrag gaben.

Feuer und Flamme für den FC Bayern sind die "De Rot-Weiß’n Tinninger" aber ohnehin das ganze Jahr über. Das war in der gut besuchten Versammlung mit dem Rückblick auf viele Aktivitäten und Busfahrten in die Allianz-Arena deutlich geworden. Auch das 500. Mitglied wurde begrüßt: Maximilian Würnstl, ganze fünf Monate alt und schon Bayern-Fan. Was er vor allem seiner Mama Veronika Fleißner und seiner Schwester Lena (2) zu verdanken hat, denn die beiden Damen sorgen familienintern dafür, dass fußballfantechnisch die Farbe Rot dominiert und Papa Thomas Würnstl, ein eingefleischter Sechzger-Anhänger, nur gute Miene zum bösen Spiel machen kann. − ttEinen ausführlichen Bericht lesen Sie am 29. Juli im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.



Der Papa ist ein Blauer, der Junior trägt Rot: Maximilian Würnstl, fünf Monate alt, ist das 500. Mitglied des Tinninger FC-Bayern-Fanclubs. Vater Thomas Würnstl ist als Löwen-Anhänger somit eins zu drei in der Unterzahl, denn auch seine Frau Veronika Fleißner und Tochter Lena drücken dem großen Lokalrivalen die Daumen. Unser Bild zeigt die rot-blaue Familie mit Fanclub-Kassierin Julia Wehle (von links), Präsident Markus Würnstl und 2. Vorsitzendem Harald Schlagberger (rechts). Der Papa ist ein Blauer, der Junior trägt Rot: Maximilian Würnstl, fünf Monate alt, ist das 500. Mitglied des Tinninger FC-Bayern-Fanclubs. Vater Thomas Würnstl ist als Löwen-Anhänger somit eins zu drei in der Unterzahl, denn auch seine Frau Veronika Fleißner und Tochter Lena drücken dem großen Lokalrivalen die Daumen. Unser Bild zeigt die rot-blaue Familie mit Fanclub-Kassierin Julia Wehle (von links), Präsident Markus Würnstl und 2. Vorsitzendem Harald Schlagberger (rechts).