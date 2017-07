Das Abenteuer Leben wagen – Fridolfings Mittelschüler haben Abschluss

Die Abschlussschüler bedankten sich bei ihren Lehrern mit einem kleinen Geschenk und einem lustigen Vers, hier bei Susanne Gerst. − Foto: Oswald Die Abschlussschüler bedankten sich bei ihren Lehrern mit einem kleinen Geschenk und einem lustigen Vers, hier bei Susanne Gerst. − Foto: Oswald



"Schon wieder ist ein Schuljahr zu Ende." Rektorin Eva Siglbauer begrüßte bei der Abschlussfeier der Klassen 9a, 9b und M10 der Mittelschule Salzachtal die Abschlussschüler und die zahlreich erschienenen Gäste in der geschmückten Turnhalle. "Nun beginnt der Einstieg ins Berufsleben," sagte Siglbauer. Mit großer Freude verkündete die Schulleiterin, dass alle Schüler der drei Klassen ihren Abschluss geschafft haben.

Die Rektorin erinnerte sich schmunzelnd, dass sie im vergangenen Jahr immer wieder Schülern ihre Handys abnehmen musste. Da habe sie Sätze gehört wie: "Ich kann Ihnen mein Handy nicht geben. Ohne mein Handy kann ich nicht leben." Was ein Handy über das Leben aussage, fragte sich Siglbauer. Ihr sei klar, dass man mit dem Telefon in ständigem Kontakt mit seinen Freunden sein könne. Doch die Rektorin ist sich sicher: "Wie du leben kannst und sollst, musst du selbst erleben."

Zur Veranschaulichung zitierte sie ein Gedicht von Mutter Teresa, in dem es darum geht, was Leben wirklich ist. Das Leben sei eine Chance, die man nutzen solle. Man solle bewusst leben und es genießen. Schöne Momente solle man festhalten, sich Ziele setzen und träumen. Das Leben sei eine Pflicht, die es zu erfüllen gelte. Aber auch ein Abenteuer, das man wagen solle. Siglbauer wünschte den Schülern alles erdenklich Gute auf ihrem weiteren Weg und meinte: "Kämpft für ein gutes Leben, in dem ihr glücklich und zufrieden werdet." Im Anschluss zeigten die Klassen 9a und 9b witzige Bilder von ihrer Abschlussfahrt nach Berlin.