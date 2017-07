Das große Fest rückt näher

Lustig war’s bei der Bierprobe im Hofbräuhaus Traunstein. Dort verkosteten der Festausschuss, Bräu Bernhard Sailer (vorne von links), Schirmherr Johann Schild mit Ehefrau, Kommandant Hans Schild, 2. Vorsitzender Günther Maier und Vertriebsleiter Hans Hüttl das Festbier. − Fotos: red Lustig war’s bei der Bierprobe im Hofbräuhaus Traunstein. Dort verkosteten der Festausschuss, Bräu Bernhard Sailer (vorne von links), Schirmherr Johann Schild mit Ehefrau, Kommandant Hans Schild, 2. Vorsitzender Günther Maier und Vertriebsleiter Hans Hüttl das Festbier. − Fotos: red



Pietling steht vor einem großen Fest: Vom Donnerstag, 10. August, bis Montag, 14. August, feiert die Freiwillige Feuerwehr ihr 140-jähriges Bestehen mit einem fünftägigen Programm. Höhepunkt wird der Sonntag mit Festzug und Festgottesdienst sein. Am Samstag und Sonntag werden rund 90 Feuerwehren aus der näheren und weiteren Umgebung sowie die Mitglieder von rund 15 Fridolfinger Ortsvereinen erwartet. Am Montag, 14. August, wird das Konzert von LaBrassBanda Musikfans aus dem Chiemgau und darüber hinaus anziehen.

Die Vorbereitungen für das große Ereignis laufen seit knapp zwei Jahren und sind seit einigen Wochen in ihre heiße Phase getreten. Der Festausschuss mit Kommandant und Festleiter Hans Schild an der Spitze hat sich in vielen Sitzungen darum bemüht, ein attraktives Festprogramm auf die Beine zu stellen. Einige Festausschussmitglieder haben bereits reiche Erfahrung vom 110-Jahr-Jubiläum 1987 und dem 125. Gründungsfest im Jahr 2002. Die Freiwillige Feuerwehr Pietling zählt – Stand Januar – inklusive der Jugendfeuerwehrler 108 Aktive.

Eine erste Einstimmung auf das Fest erfolgte bei der Festbierprobe im Sudhaus des Hofbräuhauses Traunstein. Der Festausschuss mit Festleiter Hans Schild, Schirmherr Bürgermeister Johann Schild und dessen Ehefrau sowie Patenbraut Verena Lenz verbrachten einen geselligen Abend in der Kreisstadt, der von den drei Musikanten der Gruppe "Koa Limit" zünftig umrahmt wurde.

Das Festprogramm im Festzelt (am südlichen Ortseingang beim neuen Baugebiet "Am Bergfeld") beginnt am Donnerstag, 10. August um 19 Uhr mit dem Bieranstich und einem "Tag der guten Nachbarschaft und der Betriebe".