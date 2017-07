Landrat Siegfried Walch gratuliert besten Realschul-Absolventen

56 Realschüler haben heuer ihre Abschlussprüfung mit einem Notendurchschnitt von 1,5 und besser bestanden. Am Mittwochnachmittag waren sie zu einem Empfang im Landratsamt eingeladen. Landrat Siegfried Walch gratulierte ihnen zu ihrer hervorragenden Leistung mit einer Urkunde und einem kleinen Geldgeschenk.

"Ihr könnt stolz auf Euch sein, Eure Leistung ist nicht weniger wert als das Abi", so der Landrat. Die bayerische Real- oder Wirtschaftsschule sei ein Erfolgskonzept. Man wisse, dass ihre Absolventen viel können. "Das werdet Ihr auch auf dem Arbeitsmarkt merken. Die Mittlere Reife hat einen ganz besonderen Wert."

Der Landrat ermunterte seine Gäste, sich in der Wirtschaftsregion Chiemgau ausbilden zu lassen. In fast allen Branchen gebe es äußerst erfolgreiche einheimische Firmen. Zudem appellierte er an die jungen Leute, Verantwortung auf ehrenamtlicher Basis zu übernehmen. Ein herzliches Vergelt’s Gott richtete er an die Schulleitungen, Lehrer und Eltern der Schulabgänger. − red/F.: SchneiderEinen ausführlichen Bericht mit den Namen aller geehrten Realschüler finden Sie in der Wochenend-Ausgabe, 29./30. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.