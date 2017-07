Rekord: 59 Staatspreise an der Traunsteiner Berufsschule I

Das sind die Besten der Gewerblichen Berufsschule in Traunstein, die zugleich mit einem Staatspreis ausgezeichnet wurden (von rechts): Lena Neumeier, Susanne Daniel, Isabella Schreiner, Markus Fischer, Patrick Konhäuser, Peter Krämer und Josef Piatke. − Foto: awi Das sind die Besten der Gewerblichen Berufsschule in Traunstein, die zugleich mit einem Staatspreis ausgezeichnet wurden (von rechts): Lena Neumeier, Susanne Daniel, Isabella Schreiner, Markus Fischer, Patrick Konhäuser, Peter Krämer und Josef Piatke. − Foto: awi



Einen großen Schritt in ihrem beruflichen Werdegang bedeutete die Abschlussfeier für die angehenden Fachkräfte der zwei- und dreijährigen Ausbildungsberufe an der Staatlichen Berufsschule I in Traunstein. 283 Absolventen in 16 Berufsrichtungen konnten sich am Donnerstag in der vollbesetzten Schulaula über ihren Abschluss freuen und bekamen ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Zusätzlich wurde wieder eine enorm hohe Zahl von 59 Staatspreisträgern geehrt.

Die Fachschaft Religion gestaltete den besinnlichen Teil, in dem sich die Berufsschüler mit einem Blick auf das Erlebte und in die Zukunft auf das konzentrieren konnten, was sie möglicherweise im Privatleben und in der Berufswelt erwartet. Beim Festakt gratulierten stellvertretender Schulleiter Matthias Vieweger, Sofia Mittermaier und Maximilian Moosbauer von der Schülermitverantwortung, stellvertretende Landrätin Resi Schmidhuber und Schulleiter Wolfgang Kurfer

Anschließend erhielten die Absolventen klassenweise die begehrten Zeugnisse. Die 1,0-Absolventen, die Klassenbesten und die Staatspreisträger wurden besonders gewürdigt. Ein Berufsschüler-Trio spielte zwischen den einzelnen Programmpunkten gekonnt bayerische Stücke. − awiEinen ausführlichen Bericht und einen Kasten mit den Namen aller 1,0-Absolventen finden Sie in der Wochenend-Ausgabe, 29./30. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.