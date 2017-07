Mitfahrbankerl in Seeon-Seebruck: Hinsetzen und einsteigen

Das Mitfahrbankerl in Truchtlaching ist an der Pizzeria "Ciao-Ciao" gegenüber der Kirche aufgestellt. − F.: cl Das Mitfahrbankerl in Truchtlaching ist an der Pizzeria "Ciao-Ciao" gegenüber der Kirche aufgestellt. − F.: cl



Von Kindern bunt bemalte Hausbänke stechen einem seit kurzem ins Auge, wenn man durch Seeon, Seebruck und Truchtlaching fährt. Eine Anfrage der Heimatzeitung bei der Quartiersmanagerin der Gemeinde, Ulrike Ganslmeier, hat Licht ins Dunkel gebracht: Es handelt sich um "Mitfahrbankerl". Bürger können dort gemütlich warten, bis ein freundlicher Autofahrer sie in den Nachbarort mitnimmt.

Die Idee sei bei einer Ideensammlung in den fünf Arbeitskreisen des Projekts "Lebensqualität durch Nähe" entstanden, berichtet Ganslmeier. Angesichts des mauen öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) zwischen den drei Gemeindeteilen sei das Angebot entwickelt worden. Die Bänke sind von Viertklässlern bunt gestaltet und von Bauhof-Mitarbeitern aufgestellt worden – in Seeon nahe des Ortsausgangs an der Altenmarkter Straße 20, in Seebruck vor dem Edeka-Geschäft Pfeilstetter und in Truchtlaching vor der Pizzeria "Ciao-Ciao " gegenüber der Kirche. − rseEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 29./30. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.