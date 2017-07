Waldkindergarten Hart: Führungsspitze neu formiert

Die neue Vorstandschaft beim Trägerverein des Wald- und Wiesenkindergartens "Spatzennest" (von links): Kassier Stephan Schenk, stellvertretende Vorsitzende Laura Fiebig, Schriftführerin Anja Auer und Vorsitzender Thomas Wimpelberg. − Foto: rse Die neue Vorstandschaft beim Trägerverein des Wald- und Wiesenkindergartens "Spatzennest" (von links): Kassier Stephan Schenk, stellvertretende Vorsitzende Laura Fiebig, Schriftführerin Anja Auer und Vorsitzender Thomas Wimpelberg. − Foto: rse



Thomas Wimpelberg bleibt Vorsitzender des Trägervereins des Wald- und Wiesenkindergartens "Spatzennest" in Hart bei Chieming. Das haben die Neuwahlen in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Zum Bräu" ergeben. Wimpelberg wurde ebenso einstimmig bestätigt wie Kassier Stephan Schenk. Ohne Gegenstimme wurden auch Laura Fiebig als neue stellvertretende Vorsitzende für Franz Aigner und Anja Auer als Schriftführerin an Stelle von Carola Haindl gewählt. Die umfangreiche Buchhaltung übernimmt weiter Sandra Hatzel auf Honorarbasis.

Wimpelberg hatte im Jahresbericht die Personalsituation beleuchtet. Aus ganz kleinen Anfängen heraus hat sich das "Spatzennest" zu einer fest etablierten Kinderbetreuungseinrichtung in der Gemeinde und im Umkreis etabliert. Diese biete mittlerweile sechs Arbeitsplätze und damit angesichts von 34 Kindern einen landkreisweit wohl einmaligen Personalschlüssel. In der Einrichtung steht ein Umbruch unmittelbar bevor: Mit 15 Kindern gehen fast die Hälfte aller 34 "Spatzen" ab September in die Schule. Die frei werdenden Plätze waren jedoch im Nu ausgebucht, berichtete der Vorsitzende. − rseEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 29./30. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.