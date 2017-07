Asylbewerber aus Schnaitsee wegen Taliban-Vergangenheit angeklagt

"Omar" wurde Abdol Moghadas S. in Schnaitsee genannt, wo er fast ein Jahr lang lebte und als gut integriert, freundlich, pflichtbewusst und engagiert galt. − Foto: PNP "Omar" wurde Abdol Moghadas S. in Schnaitsee genannt, wo er fast ein Jahr lang lebte und als gut integriert, freundlich, pflichtbewusst und engagiert galt. − Foto: PNP



Der am 8. Februar in einer Schnaitseer Asylunterkunft (Landkreis Traunstein) verhaftete 20-jährige Afghane Abdol Moghadas S. wird von der Generalbundesanwaltschaft wegen gemeinschaftlichen Mordes und versuchten gemeinschaftlichen Mordes sowie Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und Mitgliedschaft der Taliban angeklagt. Wann die Verhandlung vor dem Oberlandesgericht München gegen den seit dem 9. Februar in Untersuchungshaft sitzenden jungen Mann beginnt, ist noch unklar.

Wie die Generalbundesanwaltschaft am Freitag mitteilte, hat sie bereits am 21. Juli vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München Anklage gegen Abdol Moghadas S. erhoben. Laut Pressemitteilung wird dem 20-Jährigen vorgeworfen, sich als 16-Jähriger im August 2013 in seinem Heimatbezirk Baraki Barak (Provinz Logar) einer örtlichen Kampfeinheit der Taliban angeschlossen zu haben.

Zunächst sei er im Umgang mit Waffen ausgebildet worden und habe ein Schießtraining durchlaufen. "Er erhielt neben einem vollautomatischen Schnellfeuergewehr ,Kalaschnikow‘ eine russische Pistole TT und zwei Handgranaten", so die Bundesanwaltschaft. 2013 und 2014 habe Moghadas S., den in Schnaitsee später alle nur "Omar" nannten, an zwei Angriffen auf amerikanische Soldaten und afghanische Regierungstruppen teilgenommen: "Hierbei gab er aus seinem Schnellfeuergewehr ,Kalaschnikow‘ auch selbst zahlreiche Schüsse auf die Angegriffenen ab. Während es bei dem Angriff Ende des Jahres 2013 auf einen Konvoi von amerikanischen und afghanischen Soldaten unklar ist, ob es zu Toten oder Verletzten gekommen ist, wurden bei dem Anfang 2014 erfolgten Angriff auf einen Konvoi von acht bis neun amerikanischen Panzerfahrzeugen mindestens ein amerikanischer Soldat getötet und zwei weitere verletzt."

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Wochenendausgabe Ihrer Heimatzeitung.