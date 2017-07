Tittmonings Stadtplatz wird zur Flaniermeile des Jahres +++ Fotos

Mediterranes Flair verbreitet die Kolpingsfamilie Tittmoning mit dem aufgeschütteten Sandstrand und Cocktails von der "Fairen Mango Bar" auf dem Stadtfest. − Fotos: Englschallinger Mediterranes Flair verbreitet die Kolpingsfamilie Tittmoning mit dem aufgeschütteten Sandstrand und Cocktails von der "Fairen Mango Bar" auf dem Stadtfest. − Fotos: Englschallinger



Bereits bei der Parkplatzsuche zeichnete sich der Ansturm auf das Tittmoninger Stadtfest auf dem Stadtplatz ab. Mehrere tausend Besucher kamen, um auf der größten "Flaniermeile" des Jahres und dem angrenzenden Abendflohmarkt in den Altstadtgassen zu bummeln, zu feiern, zu genießen und Spaß zu haben. (Mehr Fotos sehen Sie hier).

Am frühen Nachmittag eröffneten Bürgermeister Konrad Schupfner und Organisator Ferdinand Schiller das Stadtfest. Nachdem "wir das unbeständige Wetter in der Woche schon hinter uns gelassen haben", freute sich Schupfner über die sommerliche Witterung, die den Spaziergang über den verkehrsfreien Platz noch schöner machte. "Manchmal im Jahr ist der Stadtplatz ein Festplatz", kündigte das Stadtoberhaupt das vielfältige Programm der teilnehmenden Vereine, Verbände und Organisationen an.

Für die gute Laune sorgten vier Livebands. Die Nachwuchsband "Black & White" aus Kirchanschöring und die Tittmoninger Musikgruppe "Forst" verbreiteten am Nachmittag mit ihren rockigen Songs beste Feierlaune. Am Abend machten "Die Jägermeisters" und "Die Band und sein Kind" die Partystimmung perfekt. − endMehr dazu lesen Sie am Montag, 31. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.