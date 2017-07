Ganz Waging wird beim Marktfest zur Partyzone

Picknick im Grünen: Das Waginger Marktfest bot viele Möglichkeiten, einen gemütlichen Abend zu verbringen. − Foto: Eder Picknick im Grünen: Das Waginger Marktfest bot viele Möglichkeiten, einen gemütlichen Abend zu verbringen. − Foto: Eder



Ganz Waging war am Samstagabend eine große Partyzone. Tausende von Menschen, darunter auch sehr viele Urlauber, nutzten das schöne Wetter bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit gegen Null, um es sich beim Marktfest – bei Musik, bei Essen und Trinken, beim Bummeln und Ratschen – gut gehen zu lassen.

Schon kurz nach dem offiziellen Beginn um 18 Uhr waren viele Bänke und Tische besetzt, und schon war von überall her Musik zu hören. Gute Laune war allenthalben angesagt, und auch viele Kinder waren mit ihren Eltern unterwegs. Gerade die fanden interessante Spielmöglichkeiten etwa bei den Bauklötzen, wo es immer voll belegt war. Die Mutigeren mühten sich den Kletterturm hinauf, mit fachlichen Kommentaren kräftig unterstützt von den unten Zuschauenden.

Hingucker waren die beiden Stelzengeher, die immer wieder den Kontakt zu den Leuten "am Boden" suchten und Gaudi machten. Wo immer sie auftraten, reckten sich alle Hälse, und die Leute bewunderten die Geschicklichkeit der zwei Künstler.

Drei Zentren gab es beim Marktfest. Das eine lag am Gasthaus "Kupferkessel", wo das "Espresso Duo" aufspielte, das zweite am "Bräukeller", wo "Jack in the Box" für beste Stimmung sorgte. Am Marktplatz schließlich eröffnete die Jugendkapelle Waging unter Leitung von Makis Gypas das musikalische Programm, ehe die jungen Musikanten nach dem Marsch "Heimatland" an die Band "Baeck in Town" übergaben.