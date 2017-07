Traunsteiner Augenarzt hilft sehbehinderten Menschen in Afrika

In seiner Freizeit reist der Augenarzt Johann Dillinger (links) seit 20 Jahren nach Afrika, um Menschen wie Womo Bolechie zu helfen. 2003 erhielt er dafür das Bundesverdienstkreuz. − Fotos: Licht für die Welt In seiner Freizeit reist der Augenarzt Johann Dillinger (links) seit 20 Jahren nach Afrika, um Menschen wie Womo Bolechie zu helfen. 2003 erhielt er dafür das Bundesverdienstkreuz. − Fotos: Licht für die Welt



Wenn Johann Dillinger von seinem Hobby spricht, dann redet der Traunsteiner Augenarzt nicht vom Golfspielen oder Bergwandern. Der 71-Jährige reist mehrmals im Jahr nach Afrika, um sehbehinderten – meist blinden – und augenkranken Menschen zu helfen. Vor 20 Jahren operierte er das erste Mal in Uganda, unentgeltlich und in seinen Praxis-urlauben, Patienten mit Grauem Star und holte ihnen mit neuen Linsen das Augenlicht zurück. Weder war die Krankenstation für solche Eingriffe ausgestattet, noch war das Personal geschult. "Ich habe alles mitgenommen, was man für die Operation braucht. Freitag Landung, Samstag auspacken, Patienten untersuchen, Montag waren schon die ersten zehn Operationen gemacht", erzählt er.

Zu seinem 65. Geburtstag hat Johann Dillinger einen Teil seiner Praxis seinem Sohn Tobias übergeben, der seitdem die Operationen durchführt. Der Vater hält noch Sprechstunden. Seit zwei Jahren suchen sie vergeblich einen Nachfolger, "damit ich öfter nach Afrika fahren kann", so Johann Dillinger. Er ist sich sicher: "Dort kann ich noch viel tun."

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind in Entwicklungsländern 153 Millionen Menschen sehbehindert. Ihnen bleibt der Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Bildung verwehrt. Viele Menschen sehen nichts oder nur schlecht, weil sie nicht korrigierte Sehfehler haben, die jedoch mit einer angepassten Brille leicht behoben werden können.



