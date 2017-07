Bobbycar-Rennen mit verzwickten Schikanen +++ Fotos

Auf der Erfolgsspur: Vater und Sohn Georg und Georg Kellner siegen in ihrer Seifenkiste souverän. − Fotos: cl Auf der Erfolgsspur: Vater und Sohn Georg und Georg Kellner siegen in ihrer Seifenkiste souverän. − Fotos: cl



Während sich die Großen der Formel 1 am letzten Juliwochenende traditionell auf dem Hungaroring messen, ist es in Heiligkreuz nicht minder spannend. Auf der Renndistanz von etwa 500 Metern – die Grubergasse hinunter – war es wieder einmal Luca Wohlrab, der "rote Blitz von Heiligkreuz", der das Teilnehmerfeld in seiner Kategorie mit dem Bobbycar dominierte. Seine Finalgegner Ernst Hartl und Maria Bruckmaier waren chancenlos. Ein besonderer Hingucker waren die selbstgebastelten Seifenkisten, die im zweiten Teil des Nachmittags zum Einsatz kamen. Hier hatten die "Greenhorns" mit Vater und Sohn Georg Kellner die Nase vorn.

Alle Teilnehmer, von Klein bis Groß, hatten für das fünfte Bobbycar- und Seifenkistenrennen der Kolpingjugend Heiligkreuz kräftig gewerkelt. Bis zuletzt wurde an Reifen, Fahrzeug und Tuning gearbeitet. Die Farbe an Simon Kellners (Heiligkreuz) Seifenkiste etwa war noch nicht einmal trocken. Zahlreiche Starter waren weit angereist: die der Kolpingsfamilie Landau an der Isar, aus Marktl, Burghausen, Engelsberg und Altenmarkt. Und sie fanden beste Rennbedingungen vor. Beim Bobbycarrennen der Erwachsenen waren die Durchgänge von spektakulären Stürzen in der Nebelschikane geprägt. Es gab nur kleinere Blessuren zu beklagen, die Fahrzeuge blieben alle einsatzbereit. Es kostete schon einiges an Überwindung, um durch den niedrigen Tunnel zu fahren, der mit Nebel gefüllt wurde.

Für das Seifenkisten-Rennen hatten die Jugendlichen ausgefeilte Technik in ihre Boliden gebaut. Die Kiste der Kolpingjugend erlag aber schon beim Qualifying ihren technischen Finessen. Pater Nelson Parakkadath, Kolpingsvorsitzende Ingrid Tatz und Jugendleitung Jennifer Gröbner durften die schönste Seifenkiste prämieren. Letztendlich kürten sie die des TSV zur schönsten Kiste des Tages. − clMehr lesen Sie am Dienstag, 1. August, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.



Während ihr Gegner in der Nebelschikane noch alle Viere von sich streckt, düst Maria Bruckmaier davon. Während ihr Gegner in der Nebelschikane noch alle Viere von sich streckt, düst Maria Bruckmaier davon.