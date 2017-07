Mittelschul-Lehrer Herbert Duchek nach 33 Jahren verabschiedet

In den wohlverdienten Ruhestand wurde Herbert Duchek im Rahmen der Abschlussfeier des Fridolfinger Lehrerkollegiums in den Räumen der offenen Ganztagsschule verabschiedet. 33 Dienstjahren hat er an der Salzachtal-Schule in Fridolfing verbracht.

Das Lehrerkollegium hatte sich auf den Abschied von seinem geschätzten Kollegen vorbereitet und etwas Besonderes geplant. Schulleiterin Eva Siglbauer blickte auf das berufliche wie private Leben von Duchek zurück. Die Mittelschulkollegen Martin Schupfner, Franz Thaller und Peter Ongyerth schlüpften, passend zu den jeweiligen Situationen, in die Rolle von Duchek und brachten ihren Kollegen immer wieder zum Lachen.

Der Pettinger kehrte nach seinem Lehramtsstudium in Regensburg wieder in seine Heimat, den Rupertiwinkel, zurück. Auf ein paar Jahre an der Volksschule in Pleiskirchen folgte die Zeit als mobile Reserve, in der er bereits im Jahr 1982 in Fridolfing eine 1. Klasse unterrichtete. Seit 1984 war er fest an der Fridolfinger Schule tätig. Zuerst übernahm er eine Grundschulklasse, doch bald wechselte er in die Hauptschule. Dort war er seitdem erfolgreich und engagiert tätig. − elMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 1. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.