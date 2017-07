Berufsfeuerwehrtag in Trostberg: Nachwuchskräfte zeigen ihr Können +++ Fotos

24 Stunden im Einsatz sind mehr als 30 Nachwuchskräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Trostberg, Heiligkreuz und Lindach (Lkr. Traunstein) gewesen. Am Freitag gegen 17 Uhr startete an der Feuerwache an der Tittmoninger Straße der Berufsfeuerwehrtag, der bis Samstag gegen 17 Uhr den Jugendfeuerwehrlern einiges abverlangte. Berufsfeuerwehrtag nennt sich der Rund-um-die-Uhr-Einsatz deshalb, weil die Teilnehmer ihren Tagesablauf selbst organisieren müssen, erklärte Hans-Peter Heimbach, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Trostberg, im Gespräch mit der Heimatzeitung: in der Wache einen Schlafplatz suchen, sich selbst mit Essen und Trinken versorgen, sofort hellwach sein, wenn der Alarm schrillt. Und der schrillte auch ein paar Mal. Denn die Nachwuchsfeuerwehrler mussten zu sechs gestellten Einsätzen ausrücken.