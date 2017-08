Fontalzusammenstoß: Wagingerin (66) schwer verletzt

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Dienstagvormittag auf der Trostberger Straße in Traunreut. − Foto: Reichgruber Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Dienstagvormittag auf der Trostberger Straße in Traunreut. − Foto: Reichgruber



Bei einem schweren Unfall in Traunreut im oberbayerischen Landkreis Traunstein sind am Dienstagvormittag eine Person schwer und eine leicht verletzt worden. Ersten Informationen zufolge überholte gegen 9.45 Uhr eine 66-jährige Wagingerin mit ihrem silbernen Mitsubishi auf der Trostbergerstraße ein anderes Fahrzeug. Ihr entgegen kam ein 76-jähriger Traunreuter in einem VW Tiguan. Beide Fahrzeuge stießen auf Höhe der Tankstelle Baywa frontal zusammen, wobei die 66-Jährige schwer verletzt wurde. Der 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehr Traunreut sperrte die Fahrbahn ab und half bei der Rettung der Verletzten. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen und das Notarztfahrzeug vom BRK, die Polizei Traunreut sowie die Feuerwehr Traunreut mit 15 Kräften und vier Fahrzeugen. − hr