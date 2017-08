Lachendes und weinendes Auge: Heidrun Jahn-Wiesenberger geht

Einen Wünschestein und eine Sonnenblume schenken die Kinder der Rektorin. − Foto: Oswald Einen Wünschestein und eine Sonnenblume schenken die Kinder der Rektorin. − Foto: Oswald



"Ich war gerne ein Teil von dem allen, doch jetzt freue ich mich auf meine neue Aufgabe," sagte Heidrun Jahn-Wiesenberger. Die Rektorin verlässt nach neun Jahren die Grundschule Tittmoning. Sie wird ab dem kommenden Schuljahr als Seminarrektorin im Landkreis Altötting arbeiten und für die Ausbildung von Lehramtsanwärtern zuständig sein. "Das war ursprünglich schon immer das, was ich machen wollte," sagte Jahn-Wiesenberger. "Doch ich gehe hier trotzdem schweren Herzens." Ein bisschen aufgeregt sei sie, denn sie wechsele ja auch den Schulamtsbezirk. In Tittmoning habe man ihr ihre Arbeit leicht gemacht, resümierte sie. Denn sie sei von Stadt und Schulverband bestens unterstützt worden.

Die offizielle Verabschiedung von Jahn-Wiesenberger fand im Rahmen der Feier für die 4. Klassen in der Turnhalle statt. Zu Beginn sangen die Kinder ihren "Schulsong": "Ich lern mit dir, du lernst mit mir". Heidrun Jahn-Wiesenberger stellte nach diesem Lied fest: "Die Lebendigkeit und sprühendes Leben werden hier ganz deutlich."

Nach einem Auftritt der Bläserklasse folgte die offizielle Verabschiedung von Heidrun Jahn-Wiesenberger. Sie erklärte den Kindern, was sie in Zukunft machen werde. Sie erzählte, sie sei von einem Kind gefragt worden: "Warum gehen Sie? Hat es Ihnen bei uns nicht gefallen?" Jahn-Wiesenberger stellte klar, ihr habe es in Tittmoning "super gefallen". Doch es gebe einen Zeitpunkt, da müsse man im Leben mutig sein, wenn man etwas Neues wagen will. Und sie habe gespürt, dass diese Entscheidung für sie die richtige gewesen sei. − mosMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 2. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.