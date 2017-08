Viele freie Arbeitsplätze zum Ferienbeginn

Obwohl ausgelernte Auszubildende und Schulabgänger neu in der Statistik auftauchen, sinken die Arbeitslosenzahlen der Agentur für Arbeit Traunstein in Juli. Obwohl ausgelernte Auszubildende und Schulabgänger neu in der Statistik auftauchen, sinken die Arbeitslosenzahlen der Agentur für Arbeit Traunstein in Juli.



Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Traunstein stand im Juli wie im Vormonat auf 3,0 Prozent. 8076 Menschen sind aktuell arbeitslos gemeldet, das sind 36 weniger als im Juni und 197 weniger als im Vorjahresmonat.

Unter den 8076 Menschen sind 963 Arbeitslose jünger als 25 Jahre darunter 229 unter 20 Jahre. "Unter den Jüngeren sind viele Schulabgänger, aber auch einige, die nach der Ausbildung nicht übernommen werden, oder bei denen es noch unklar ist, ob es eine Anschlussbeschäftigung gibt", so Jutta Müller, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Traunstein. "Wir appellieren an die Arbeitgeber, die Entscheidung zügig zu treffen; angesichts des guten Angebots in der Region ergreifen Fachkräfte schnell andere Chancen." Der Ausbildungsmarkt zeigt noch 1180 offene Ausbildungsstellen.

2957 Gemeldete sind zwischen 50 und 65 Jahre alt. Darunter sind 1994 Arbeitslose älter als 55 Jahre. In dieser Altersgruppe waren es im Juli 78 Menschen weniger. − redMehr lesen Sie am Mittwoch, 2. August, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.