AlzChem-Umfirmierung: Stadt nimmt’s gelassen

Morgendämmerung für ein neues Unternehmenskonstrukt: Die AlzChem AG wird über eine Umfirmierung an die Börse gebracht. Der Sitz der künftigen AlzChem Group AG soll in Trostberg bleiben. − Foto: luh



Die AlzChem AG soll in der Hülle eines börsennotierten, aber operativ nicht tätigen Unternehmens – der Softmatic AG – nun doch an die Börse gebracht werden (wir berichteten ausführlich). In der Hauptversammlung der Softmatic AG, deren Anteile großteils in gleicher Hand sind wie die der AlzChem AG, soll das Projekt am Freitag, 4. August, in trockene Tücher gepackt werden. Die Stadt Trostberg sieht diesem Vorgang gelassen entgegen.

Die jetzigen AlzChem-Anteile werden in die Softmatic AG eingebracht und die Softmatic dann in die AlzChem Group AG umfirmiert. Der Sitz soll im Zuge dessen nach Norderstedt in Schleswig-Holstein, anschließend aber wieder nach Trostberg verlegt werden. Gegenüber der Heimatzeitung versicherte man bei der Softmatic AG, dass Trostberg als Unternehmenssitz der neuen Holding erhalten bleibe. Künftig wird die AlzChem AG eine Tochter der AlzChem Group AG sein. Gewinnabführungsverträge zwischen den Gesellschaften eröffnen mehr Möglichkeiten, Gewinne und Verluste steuerlich gegenzurechnen.

"Diese Gewinnabführungsverträge sind in Firmen mit mehreren Untergesellschaften ganz normal", sagte Stadtkämmerer Armin Gois auf Nachfrage der Heimatzeitung. Er sieht den Änderungen abgeklärt entgegen. Die Zeiten, in denen Trostberg die Gewerbesteuer der SKW abschöpfte, sind ohnehin seit vielen Jahren vorbei. "Wichtig ist für die Stadt, dass sich die Zahl und der Anteil der in Trostberg Beschäftigten nicht verringern, sondern dass sie eher steigen", erklärt der Kämmerer. Der Gewerbeertrag eines Unternehmens und damit die Gewerbesteuer verteilt sich auch nach Zahl und Qualität der Arbeitsplätze an den einzelnen Standorten.

