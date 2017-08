Auto erfasst Radfahrer: 50-jähriger Traunreuter tödlich verletzt

Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle. Foto: FDL/BeMi Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle. Foto: FDL/BeMi



Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.35 Uhr auf der B 304 in Stein a. d. Traun. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 50-jähriger Fahrradfahrer aus Traunreut unterwegs in der Ortsmitte von Stein in Fahrtrichtung Traunreut. Auf Höhe eines Holzfachmarktes fuhr der Radfahrer unvermittelt in die Fahrbahnmitte hinein. Zeitgleich kam in gleicher Richtung ein aus Altenmarkt stammender BMW Fahrer. Dieser hatte keine Chance mehr, dem Radfahrer auszuweichen und erfasste ihn frontal mit der vorderen rechten Seite seines BMW. Der Radfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen ist.

Auch die angerückten Rettungskräfte vom BRK und der Feuerwehr aus Stein / Traun konnten dem Radfahrer nicht mehr helfen. Der Pkw-Fahrer erlitt einen schweren Schock und wurde ins Krankenhaus nach Trostberg verbracht. Noch nicht geklärt ist der Umstand ob der Fahrradfahrer auf dem Gehweg oder auf der B 304 mit dem Rad unterwegs war.

An der Einsatzstelle war das BRK mit einem Notarztfahrzeug und zwei RTW. Die Feuerwehr aus Stein / Traun war zur Ausleuchtung der Unfallstelle sowie zur Verkehrslenkung an der Einsatzstelle. Die B 304 war während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Die Polizei aus Traunreut hat den Unfall aufgenommen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert. -red